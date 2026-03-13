自由開講》國防特別預算不是政治攻防 而是台灣安全底線

◎ 宗介

當前台海安全環境日益嚴峻，中共對台軍事壓力持續升高，灰色地帶行動與武力威脅並行。在此情勢下，政府提出為期八年、上限新台幣1.25兆元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，其核心目的並非單純軍購，而是要在有限時間內補齊國軍關鍵戰力缺口，強化台灣整體防衛能力。當前台海安全環境日益嚴峻，中共對台軍事壓力持續升高，灰色地帶行動與武力威脅並行；中國海警侵擾金門海域，遭我方海巡艇驅離。（海巡署提供）

從內容來看，該特別預算聚焦七大關鍵項目，包括精準火砲、遠程打擊飛彈、無人載具、防空與反彈道系統、AI輔助與C5ISR、作戰持續量能，以及台美合作研發裝備。這些能力的建構並非臨時起意，而是經過兩年以上威脅評估與作戰需求研究所提出。其目的在於建立多層次嚇阻能力，使台灣在面對敵方軍事壓力時，具備拒止、消耗與遲滯敵軍的能力。

然而，部分政治力量提出另立特別條例，將部分軍購案單獨編列。國防部指出，此作法恐影響對美軍購談判彈性，甚至使原本已進入程序的軍購案面臨預算僵化風險。軍事採購本就涉及價格、交期與產線安排等複雜因素，若事先鎖死金額，反而可能增加執行困難。部分政治力量提出另立特別條例，將部分軍購案單獨編列。國防部指出，此作法恐影響對美軍購談判彈性；圖為國民黨立院黨團提3800億軍購提案。（資料照）

更重要的是，防衛能力的建立不能被切割為零散計畫。現代戰爭講求的是「系統作戰」，從情監偵、指揮控制到火力打擊與後勤補給，都必須完整銜接。若只聚焦部分武器，而忽略整體作戰體系建構，將難以形成有效戰力。

台灣的安全從來不是抽象口號，而是必須以具體能力來支撐。國防預算的討論當然可以有不同意見，但最終的衡量標準應該是：是否能真正提升台灣的防衛能力。當國家安全面臨挑戰時，朝野若能以安全為最高原則，凝聚共識支持國防建設，才是對台灣最負責任的選擇。

（作者為研究生）

