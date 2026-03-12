自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》美國「史詩之怒」空襲伊朗 劍指中國！

2026/03/12 20:00

◎ 廖明輝

當美軍與以色列聯手對伊朗發動代號「史詩之怒行動」空襲時，國際媒體多半從反恐、核武或中東局勢升溫角度解讀。然而，若從美中戰略競逐的地緣視角觀察，這場行動的真正指向，恐怕並不在德黑蘭，而在北京。美國華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）中東和平與安全中心資深研究員里布亞（Zineb Riboua）所寫文章《伊朗空襲的真正目的在於中國》（The Iran Strike Is All About China）就直言，美國此舉本質上是針對中國全球戰略布局的關鍵一擊。這樣的觀點，對台灣尤其值得深思。

伊朗最高領袖哈米尼等高層被美以聯手擊斃。圖為2016年哈米尼（右）在德黑蘭會晤習近平。（美聯社檔案照）伊朗最高領袖哈米尼等高層被美以聯手擊斃。圖為2016年哈米尼（右）在德黑蘭會晤習近平。（美聯社檔案照） 里布亞在文章一開始就指出美國空襲伊朗的真正目的在中國。她認為多年來，中國投入數十億美元將伊朗打造成為戰略要地。川普政府直接打擊伊朗，無論其意圖如何，都在瓦解中國地區戰略架構的支柱。換句話說，這一切都與中國有關。長年以來，北京持續以經濟、能源與科技手段，將伊朗納入自身地緣戰略架構。中國是伊朗石油最大買家，在西方制裁壓力下，雙方透過人民幣結算與各種灰色運輸網絡維持能源往來。對伊朗而言，中國是經濟命脈；對中國而言，伊朗則是突破能源瓶頸的重要支點。中國深知一旦台海爆發衝突，美國及其盟友極可能封鎖馬六甲海峽，中國能源進口將面臨嚴重衝擊。伊朗因此被視為戰時備援來源，是中國分散風險、維持戰爭能力的重要一環。

不僅如此，中國還向伊朗輸出監控科技與數位治理模式，協助強化內部控制。這種結合能源合作與威權治理技術的模式，使伊朗成為中國在中東最穩固戰略夥伴。只要伊朗政權穩固，中東局勢就難以真正平靜，美軍也不得不持續投入資源應對代理人衝突。對中國而言卻是成本極低卻回報可觀的牽制策略。從這個角度來看，美國空襲伊朗不只是回應當前安全威脅，更在拆解中國的一塊重要拼圖。美國逐漸意識到，若任由中國在中東建立穩固據點，美國即使將重心轉向印太，也難以真正抽身。中東動盪若持續升高，美軍資源與政治能量便會被不斷消耗。要集中力量因應中國挑戰，就必須削弱其在其他區域的戰略依託。這正是里布亞所強調的關鍵轉折。過去二十年，美國深陷反恐戰爭，中國則在全球化浪潮中迅速壯大。如今川普的戰略思維已經改變，從被動應對轉向主動塑造環境。對伊朗的強力打擊，不只是軍事行動，更是美國準備在全球層面同步壓縮中國戰略空間的訊號，而非僅在台海或南海對峙。

美國聯合以色列空襲伊朗不只是回應當前安全威脅，更在拆解中國的一塊重要拼圖。圖為德黑蘭被空襲後冒出濃煙。（法新社檔案照）美國聯合以色列空襲伊朗不只是回應當前安全威脅，更在拆解中國的一塊重要拼圖。圖為德黑蘭被空襲後冒出濃煙。（法新社檔案照） 對台灣而言，這種全球聯動的戰略思維意味深長。我們不能再將中東衝突視為遙遠新聞。當美國選擇在波斯灣出手，其實也是在為印太布局清理後方。若中國失去可靠的能源緩衝與地緣支點，其在面對高強度區域衝突時的承受能力勢必下降。換言之，德黑蘭的空襲，某種程度也是台海安全的延伸。當然，軍事行動能否真正達成長期戰略目標，仍有變數。伊朗政權的韌性、中俄是否加強協作，以及中東局勢是否進一步失控，都將影響結果。然而可以確定的是，美國已不再將區域問題孤立處理，而是將其納入整體美中競逐對抗的戰略布局之中。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書