自由開講》美國「史詩之怒」空襲伊朗 劍指中國！

當美軍與以色列聯手對伊朗發動代號「史詩之怒行動」空襲時，國際媒體多半從反恐、核武或中東局勢升溫角度解讀。然而，若從美中戰略競逐的地緣視角觀察，這場行動的真正指向，恐怕並不在德黑蘭，而在北京。美國華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）中東和平與安全中心資深研究員里布亞（Zineb Riboua）所寫文章《伊朗空襲的真正目的在於中國》（The Iran Strike Is All About China）就直言，美國此舉本質上是針對中國全球戰略布局的關鍵一擊。這樣的觀點，對台灣尤其值得深思。

伊朗最高領袖哈米尼等高層被美以聯手擊斃。圖為2016年哈米尼（右）在德黑蘭會晤習近平。（美聯社檔案照） 里布亞在文章一開始就指出美國空襲伊朗的真正目的在中國。她認為多年來，中國投入數十億美元將伊朗打造成為戰略要地。川普政府直接打擊伊朗，無論其意圖如何，都在瓦解中國地區戰略架構的支柱。換句話說，這一切都與中國有關。長年以來，北京持續以經濟、能源與科技手段，將伊朗納入自身地緣戰略架構。中國是伊朗石油最大買家，在西方制裁壓力下，雙方透過人民幣結算與各種灰色運輸網絡維持能源往來。對伊朗而言，中國是經濟命脈；對中國而言，伊朗則是突破能源瓶頸的重要支點。中國深知一旦台海爆發衝突，美國及其盟友極可能封鎖馬六甲海峽，中國能源進口將面臨嚴重衝擊。伊朗因此被視為戰時備援來源，是中國分散風險、維持戰爭能力的重要一環。

不僅如此，中國還向伊朗輸出監控科技與數位治理模式，協助強化內部控制。這種結合能源合作與威權治理技術的模式，使伊朗成為中國在中東最穩固戰略夥伴。只要伊朗政權穩固，中東局勢就難以真正平靜，美軍也不得不持續投入資源應對代理人衝突。對中國而言卻是成本極低卻回報可觀的牽制策略。從這個角度來看，美國空襲伊朗不只是回應當前安全威脅，更在拆解中國的一塊重要拼圖。美國逐漸意識到，若任由中國在中東建立穩固據點，美國即使將重心轉向印太，也難以真正抽身。中東動盪若持續升高，美軍資源與政治能量便會被不斷消耗。要集中力量因應中國挑戰，就必須削弱其在其他區域的戰略依託。這正是里布亞所強調的關鍵轉折。過去二十年，美國深陷反恐戰爭，中國則在全球化浪潮中迅速壯大。如今川普的戰略思維已經改變，從被動應對轉向主動塑造環境。對伊朗的強力打擊，不只是軍事行動，更是美國準備在全球層面同步壓縮中國戰略空間的訊號，而非僅在台海或南海對峙。

美國聯合以色列空襲伊朗不只是回應當前安全威脅，更在拆解中國的一塊重要拼圖。圖為德黑蘭被空襲後冒出濃煙。（法新社檔案照） 對台灣而言，這種全球聯動的戰略思維意味深長。我們不能再將中東衝突視為遙遠新聞。當美國選擇在波斯灣出手，其實也是在為印太布局清理後方。若中國失去可靠的能源緩衝與地緣支點，其在面對高強度區域衝突時的承受能力勢必下降。換言之，德黑蘭的空襲，某種程度也是台海安全的延伸。當然，軍事行動能否真正達成長期戰略目標，仍有變數。伊朗政權的韌性、中俄是否加強協作，以及中東局勢是否進一步失控，都將影響結果。然而可以確定的是，美國已不再將區域問題孤立處理，而是將其納入整體美中競逐對抗的戰略布局之中。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

