美台觀測站》KMT耍小聰明（play cute），國防不是折衷方案

在國際政治中，美國一直是影響力極大的強權。正如Joe Biden曾說過，不要和美國對賭。如今在Donald Trump主導的政治氛圍下，美國對盟友與夥伴的期待往往也更加直接。面對這樣的現實，與其「play cute」，或許更重要的是清楚而一致的戰略訊號。

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站



中國國民黨提出了一個約3500億（或3800億）的軍購版本，看起來更像是一種「僥倖」的嘗試，希望用一個折衷數字對美方有所交代。



中國國民黨提出了一個約3500億（或3800億）的軍購版本，看起來更像是一種「僥倖」的嘗試。（取自貼文） 但現實其實很簡單：如果國民黨認為美國不需要交代，那軍購編列0元也無妨；如果認為需要回應美方期待，那麼目前外界普遍理解的標準就是美國國務院官方支持的1.25兆。只要不是這個數字，美方大概都會認為是在玩弄表面功夫。



原因也不複雜。1.25兆的版本，其實已經是美方官員與國會議員公開與私下多次提到的方向。當然，若國民黨能提出更完整的論證，說明自己的版本如何更符合台美雙方利益，美方也未必沒有被說服的可能。但目前看起來，藍營提出的版本更像是一種折衷方案，希望既不讓美方不滿，也不引起北京過度關注，因此整體設計顯得較為模糊，也較難說服外界。



賴總統提出1兆2500億元的國防特別預算，美國在台協會（AIT）處長谷立言日前表示歡迎，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力。（資料照） 國民黨弄了一個所謂研討會，但還是在所有黨籍立委都不知情的狀況下弄出新版本。如果這真的是經過研討會討論後的方案，那麼外界自然會有一些疑問。例如：為何總金額差距如此之大？為什麼拿掉長程精準打擊飛彈（PrSM）？為何反對第四個營的愛國者三型飛彈？又為何刪除「台灣之盾」所需的整合防空系統？



與其在不同版本之間反覆拉扯，也許更務實的做法是清楚表態：要嘛接受行政院版本（若不支持，至少可以選擇棄權），因為那是目前美方較能理解與接受的方向；要嘛就坦白表達不同立場。比起提出一個難以解釋的折衷方案，清楚的選擇反而更容易讓各方理解，而不是提出一個明白人一看就知道只是表面虛與委蛇的版本，反而更令人不悅。



國民黨版本拿掉長程精準打擊飛彈（PrSM），圖為海馬士系統發射PrSM飛彈。（取自美國中央司令部）

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

