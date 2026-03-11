自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》美、以戰術性擊破 與伊朗政權的韌性悖論

2026/03/11 20:00

◎ 葉松如

戰略評論「史詩之怒」

2026年2月28日，美、以聯軍發動「史詩之怒」（Operation Epic Fury）與「咆哮獅子」（Operation Roaring Lion）聯合行動，針對伊朗核設施、導彈基座及安全中樞遂行大規模精準打擊。儘管美方宣稱此舉旨在消除迫切威脅，但其戰略意圖已顯露出超越「有限嚇阻」、趨向推動政權轉型的深層目標。

一、軍事降級與決策鏈的物理斷裂

聯軍憑藉壓倒性空優，實質削弱了伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的遠程打擊力與指揮機能。然而，戰術上的成功並不等同於政治上的瓦解。雖然最高領袖及多名將領喪生造成了決策鏈的短暫空白，但空域行動無法解決「權力真空」後的治理困局。歷史經驗證明，缺乏地面配套的空中戰役，往往難以觸發體制性的崩潰。

二、外部階層位移：轉向東方的戰略防禦

此次打擊非但未能使德黑蘭屈服，反而加速了伊朗在國際地緣層級中的位移。在面臨西方全面封鎖之際，伊朗正深化與俄羅斯的軍事協作，並透過中國提供的能源與金融避風港維持經濟命脈。這種「向東看」的戰略轉向，顯示伊朗已將其生存安全性寄託於非西方力量的庇護，而非尋求與美方和解。

三、權力網絡：軍事家產制的利益韌性

伊朗統治體系的穩固，建立在IRGC對國家經濟資源的絕對壟斷與重新分配之上。即便核心領袖遭斬首，既有的利益網絡仍能透過緊急繼承機制確保精英階層的忠誠。在生死存亡的壓力下，掌握武裝與資源的軍事精英更傾向於緊密結盟以維護集團利益，而非發生派系倒戈。

四、社會反饋：民族主義對抗爭動能的壓制

當前伊朗社會呈現劇烈震盪：長年的經濟匱乏使變革呼聲高漲，但外部軍事入侵卻意外賦予政權「保家衛國」的道德制高點。在戰時敘事下，政權得以將內部異議貼上「敵方代理人」標籤，實施更嚴酷的社會清洗。單純的外部武力介入，若未能轉化為具備替代治理能力的組織化力量，恐難以在短時間內觸發實質的革命。

（作者為淡江大學博士班研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書