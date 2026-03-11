自由開講》美、以戰術性擊破 與伊朗政權的韌性悖論

◎ 葉松如

戰略評論「史詩之怒」

2026年2月28日，美、以聯軍發動「史詩之怒」（Operation Epic Fury）與「咆哮獅子」（Operation Roaring Lion）聯合行動，針對伊朗核設施、導彈基座及安全中樞遂行大規模精準打擊。儘管美方宣稱此舉旨在消除迫切威脅，但其戰略意圖已顯露出超越「有限嚇阻」、趨向推動政權轉型的深層目標。

一、軍事降級與決策鏈的物理斷裂

聯軍憑藉壓倒性空優，實質削弱了伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的遠程打擊力與指揮機能。然而，戰術上的成功並不等同於政治上的瓦解。雖然最高領袖及多名將領喪生造成了決策鏈的短暫空白，但空域行動無法解決「權力真空」後的治理困局。歷史經驗證明，缺乏地面配套的空中戰役，往往難以觸發體制性的崩潰。

二、外部階層位移：轉向東方的戰略防禦

此次打擊非但未能使德黑蘭屈服，反而加速了伊朗在國際地緣層級中的位移。在面臨西方全面封鎖之際，伊朗正深化與俄羅斯的軍事協作，並透過中國提供的能源與金融避風港維持經濟命脈。這種「向東看」的戰略轉向，顯示伊朗已將其生存安全性寄託於非西方力量的庇護，而非尋求與美方和解。

三、權力網絡：軍事家產制的利益韌性

伊朗統治體系的穩固，建立在IRGC對國家經濟資源的絕對壟斷與重新分配之上。即便核心領袖遭斬首，既有的利益網絡仍能透過緊急繼承機制確保精英階層的忠誠。在生死存亡的壓力下，掌握武裝與資源的軍事精英更傾向於緊密結盟以維護集團利益，而非發生派系倒戈。

四、社會反饋：民族主義對抗爭動能的壓制

當前伊朗社會呈現劇烈震盪：長年的經濟匱乏使變革呼聲高漲，但外部軍事入侵卻意外賦予政權「保家衛國」的道德制高點。在戰時敘事下，政權得以將內部異議貼上「敵方代理人」標籤，實施更嚴酷的社會清洗。單純的外部武力介入，若未能轉化為具備替代治理能力的組織化力量，恐難以在短時間內觸發實質的革命。

（作者為淡江大學博士班研究生）

