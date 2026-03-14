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自由開講》從國會透明到體育改革 期待蔡其昌帶來新的國會風景

2026/03/14 11:00

◎ 味全龍球迷Jerry

立法院民進黨團近日完成幹部改選，由蔡其昌委員接任總召。柯建銘多年來在國會協商與黨團運作上扮演關鍵角色，如今由中生代政治人物接棒，不僅象徵世代承擔，也讓人對未來國會運作產生新的期待。在當前「三黨不過半」、朝野攻防頻繁的政治環境中，國會更需要具備協調能力與務實風格的領導者。

民進黨團幹部改選最終協調以推舉方式完成，擔任總召長達20年的柯建銘正式交棒，結果出爐後，柯建銘和蔡其昌相互擁抱致意。（民進黨立法院黨團提供）民進黨團幹部改選最終協調以推舉方式完成，擔任總召長達20年的柯建銘正式交棒，結果出爐後，柯建銘和蔡其昌相互擁抱致意。（民進黨立法院黨團提供） 回顧蔡其昌過去的政治歷程，可以看到一種踏實而穩健的從政態度。擔任立法院副院長期間，他推動國會頻道定頻，讓民眾能更方便透過電視與網路了解國會議事，也支持公民記者進入國會旁聽與採訪，讓立法院運作更加公開透明。這些制度上的改變，讓民主政治離人民更近一步，也讓社會更容易理解國會如何運作。除了國會制度改革之外，蔡其昌在體育領域的投入也讓不少民眾印象深刻。

擔任無給職的中華職棒會長期間，他協助職棒聯盟度過疫情衝擊，並促成第六支球隊台鋼雄鷹加入，為台灣職棒帶來新的發展契機。同時，他也關心運動產業制度的完善，推動相關法規修正，提升企業投入運動發展的誘因。這些努力不僅讓台灣棒球重新凝聚社會關注，也讓更多人開始思考運動產業在國家發展中的角色。

作為長期深耕台中海線的立法委員，他也持續為地方交通與基礎建設奔走。無論是西濱交通改善、海線鐵路運能提升，或是清泉崗機場升級規劃，都反映出一名區域立委對地方發展的投入。這些看似地方性的建設，其實與區域均衡發展息息相關，也關係到中部整體的競爭力。

然而，黨團總召的角色並不只是政策推動者，更是國會政治的重要協調者。在目前政治競爭激烈的國會環境中，如何整合黨團意見、促進朝野理性對話，並維持行政與立法之間的順暢溝通，將是新的挑戰。國會政治需要的不只是攻防，更需要理解與協調。

自由開講》從國會透明到體育改革 期待蔡其昌帶來新的國會風景蔡其昌接任民進黨立法院黨團總召（中），不只是政策推動者，更是國會政治的重要協調者。（資料照）

 中生代的接棒，既是責任，也是契機。期待蔡其昌在新的角色上，延續過去務實與溫和的風格，為台灣國會帶來更多理性討論與建設性的合作空間，也讓國會政治少一點對立，多一些真正為公共利益著想的討論。

（作者為公務員）

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