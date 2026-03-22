自由開講》敢生之前，先讓年輕人安心活

◎ 陳言

少子化早已不是新聞，而是每天都在發生的現實。新生兒逐年減少，人口結構快速翻轉，社會卻仍在爭論要不要做、要不要花錢。問題其實很清楚：年輕人不是不想生，而是活得太辛苦，連未來都不敢想。

近期國民黨提出「0到6歲健保費國家出」，立即引發討論。支持者認為可減輕家庭負擔，反對者憂心財政壓力。兩種看法其實都合理。鼓勵生育本就是重大公共政策，但再好的措施，也不能脫離財政永續；任何單一補助，更不可能成為扭轉少子化的萬靈丹。健保費補助或許能減壓，但若生活結構沒有改變，生育意願仍難真正提升。

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近期國民黨提出「0到6歲健保費國家出」，立即引發討論。（資料照） 少子化從來不只是「補助多少錢」的問題。影響生育決定的，是整體生活條件。房價居高不下，是最大門檻；許多年輕人連安身立命都困難，更遑論規劃孩子未來。薪資成長有限、物價持續上升，長工時與低彈性的職場文化普遍存在，育兒責任仍多落在女性身上。托育資源不足、教育支出沉重、社會安全網有限，壓力層層疊加。年輕人不是不願意當父母，而是擔心當了父母後，自己先撐不下去。

因此，凡能減輕養育負擔的政策，都值得審慎評估。無論健保費補助、托育支持、稅負減輕，或增加育兒時間，本質都是降低家庭壓力。在這樣的脈絡下，台北市推動的「育兒減少工時」政策，提供了不同方向—直接給時間，而不只是給錢。對許多家庭而言，最稀缺的往往不是補助，而是能陪伴孩子成長的時間。若只補貼支出，卻不改變生活節奏與照顧負擔，壓力仍難真正鬆動。

但若政策只在少數城市試辦，效果終究有限。少子化是全國問題，不能變成地方財力競賽。真正的解方，必須由中央整合制度，讓婚育支持成為全國一致的公共政策，而不是取決於戶籍、城市或地方財政。否則，生不生孩子竟取決於住在哪裡，本身就是制度失衡。

台北市將推動「育兒減少工時計畫」，其他縣市未跟進。圖為幼兒園學童上課情形。（資料照） 更深層的改變，還須制度與觀念並進。教育要重新理解家庭價值與共同育兒責任；職場要提供合理所得與穩定發展；住房政策要讓首購族看得到希望，而不是一輩子被房貸綁住。只有生活具備安全感，婚姻才會被期待，生育才會被想像。真正影響生育決定的，從來不是單一補助，而是生活是否可預期、可承擔、可長久。

想婚，才會敢生；敢生，生育率才會回升。這是一條連續的鏈條，而不是一筆補助可以解決。政府若真要扭轉人口曲線，就必須提出長期穩定、可預期的制度性政策，而非零碎補貼或短期口號。對婚育家庭提供較多支持，是合理差別待遇，因為那不只是福利支出，而是對國家未來人口結構的投資。

政策關鍵，不在給多少，而在能否持續、普及，並真正改變生活條件。若只做片段措施，結果並不難預見：人口負成長持續、高齡化加速、勞動力不足、國家競爭力下降。受衝擊的，不只是家庭，而是整體社會與經濟。

少子化不是單一政策問題，而是整個社會如何讓人「生活有希望，才敢想未來」。要讓年輕人願意生孩子，先要讓他們活得下去；要讓人口成長，先要讓生活有希望。補助可以減壓，但制度才能改變未來。

（作者為文字工作者）

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