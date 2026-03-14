自由開講》以「殉教」定調哈米尼 無異是替加害者減責

◎ 葉昱呈

美國對伊朗發動攻擊並斬首最高領袖哈米尼，震撼國際。國民黨副主席蕭旭岑隨即將之定性為「對什葉派宣戰」、「魯莽之舉」、「殉教」，甚至斷言背後動機「為了石油與掌控世界」。這番說法聲量十足，但在法律基礎與戰略推演上卻漏洞叢生，難以自圓其說。

國民黨副主席蕭旭岑聲稱哈米尼，但在法律基礎與戰略推演上卻漏洞叢生，難以自圓其說。圖為哈米尼。（法新社檔案照）





國際法從未規定神權領袖享有「不可成為軍事目標」的特權。關鍵在於是否符合必要性與比例原則，而非對象是否具有宗教象徵。以「歷任總統未曾如此」作為否定理由，不過是以慣例取代法理，是標準的訴諸傳統謬誤。當國際安全態勢升高時，決策強度自然調整，美方即可援引《聯合國憲章》第五十一條行使自衛權或依《武裝衝突法》鎖定敵對武裝的決策核心，沒有前例，並非代表不具合法性。

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更令人錯愕的是，把複雜的戰略行動簡化為「為石油」，彷彿歷史停留在冷戰年代。目前美國能源結構早已不同於二十世紀，核擴散風險、區域代理戰爭與盟邦安全承諾才是核心變數，用陰謀論取代戰略分析，既失準也失格。

至於以「殉教」定調哈米尼之死，並將九一一歸咎於美國介入中東，更是倒果為因。恐怖攻擊的責任在策動者，而非被鎖定的受害國家。若把暴力行為包裝為「被逼反擊」，無異於替加害者減責。

國民黨副主席蕭旭岑說法，只能說是渲染焦慮來累積政治聲量。。（資料照）

評析美國決策，應建立在可驗證的事實與法理基礎之上，而非預設其終將陷入泥淖的宿命式推論。台灣位處印太戰略樞紐，更需維持理性與專業的觀察框架。面對區域動盪，社會所需要的是審慎分析與清楚判斷，蕭旭岑的說法，既簡化國際法，也扭曲因果邏輯，稱不上負責任的公共論述，只能說是渲染焦慮來累積政治聲量。

（作者為公務員）

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