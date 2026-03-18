自由開講》柯文哲=Liar+投機+檳榔+…?

◎ 愚工

調查中國活體器官移植並著有《屠殺》一書的美國調查作家葛特曼（Ethan Gutmann）2018年到台灣指控時任臺北市長的柯文哲將葉克膜（ECMO）技術轉移到中國，助長活體器官摘取。葛特曼指控說，柯文哲到中國參加心肺移植研討會，與會醫師都被指涉嫌活摘器官，而「柯文哲明明知道中國移植的所有器官都來自法輪功學員，卻依然教導中國醫師使用葉克膜，助長器官活摘」。葛特曼甚至指控柯文哲是Liar（騙子）。

美國調查作家葛特曼指控，柯文哲助長器官活摘。圖為柯文哲。（資料照）

面對葛特曼「摧毀人格」的嚴厲指控，柯文哲誓言「葛特曼在公開場合說我是liar，這是很嚴重的指控，我要告你，而且保證跨國告到底。」如今7年多過去了，柯文哲的誓言不了了之，箇中玄機令人費解。巧的是，中國著名門戶網站《網易》2026年2月24日，圍繞「柯文哲把投機兩個字刻到骨子裡」的文章指控：「柯文哲這人，你可憐他的時候。他反手就給你來一口。想跟他做朋友？人品根本信不過。唯一的本事，就是撈鈔票、刷聲量、玩投機。嘴巴抹了油，立場像泥鰍，滑來滑去？到頭來誰還敢跟他沾邊？嘴上喊著科學與理想，心裡算的都是生意經。底下的人跟著他？心裡能不發虛嗎？柯文哲用實際行動證明：靠投機上位的人。最終只會把自己和身邊人都玩進死胡同」。

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葛特曼指控，柯文哲明知中國移植的所有器官都來自法輪功學員，卻依然教導中國醫師使用葉克膜，助長器官活摘。圖為葉克膜。（資料照）

在台灣，柯文哲檳榔柯的渾號，點出其Liar+投機的人格特質。柯文哲「靠投機上位，把自己玩進死胡同」，集檳榔、騙子、投機、官痞子、官疣子、陰謀家、兩面人的惡名於一身，中國人及國際專家都看穿他的技倆，不幸的台灣與社會深受其害，令國人痛心。

（作者從商）

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