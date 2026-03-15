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自由開講》當露營車成為住所 加州住房危機對台灣的提醒

2026/03/15 10:30

◎ 陳擷安

美國加州長期面臨住房供給不足與房價高漲問題，近年情況更為惡化。隨著租金節節攀升，不少中低收入族群與科技業基層員工被迫轉向非常態居住選擇，其中最引人注目的，就是改住露營車或廂型車。位於矽谷核心的聖塔克拉拉郡，以車為家的居民數量較2019年翻倍成長，形成街道上排滿露營車的特殊景象。更令人側目的是，「車主房東」一詞開始出現，有人專門出租露營車作為長期住所，衍生出收費、衛生與公共秩序問題。

聖塔克拉拉郡位於矽谷核心，以車為家的居民數量翻倍成長，形成街道上排滿露營車的特殊景象。（中央社檔案照）聖塔克拉拉郡位於矽谷核心，以車為家的居民數量翻倍成長，形成街道上排滿露營車的特殊景象。（中央社檔案照）

這種現象的本質，並非生活風格選擇，而是住房市場失衡的結果。當一般公寓租金遠高於薪資成長幅度，許多人即便有工作，也無法負擔穩定住所。露營車提供了相對低成本的替代方案，但卻缺乏基本公共設施與法律保障。排污、供水與垃圾處理問題，往往造成社區衝突；而在租賃市場缺乏明確規範下，部分「車主房東」收取高額費用，卻不提供合乎安全標準的居住環境。

加州的案例，凸顯幾個政策盲點。首先，當住房供給長期落後於人口與產業成長，市場自然會出現非正式解方。這些解方雖然暫時緩解壓力，卻往往伴隨公共衛生與治安風險。其次，若政府僅以驅離或取締回應，而未同步增加可負擔住宅，問題只會轉移，而非消失。加州部分城市近年嘗試設置合法停車區，提供水電與垃圾處理設施，並納入社福輔導，正是試圖在秩序與人道之間取得平衡。

這樣的情況，對台灣同樣具有警示意義。台灣都會區房價與租金負擔率居高不下，青年與新婚家庭的居住壓力日益沉重。雖然目前尚未出現大規模車居現象，但若可負擔住宅政策推動緩慢，未來亦可能出現更多灰色居住型態，例如違建分租、工業區宿舍化等。與其等到問題擴大，不如提前從制度面因應。

台灣都會區房價與租金負擔率居高不下，加州露營車現象提醒，當住房成為奢侈品，社會將出現各種替代性生存方式。（資料照）台灣都會區房價與租金負擔率居高不下，加州露營車現象提醒，當住房成為奢侈品，社會將出現各種替代性生存方式。（資料照）

政策建議上，首先應加速社會住宅與包租代管計畫的量能擴充，並確保租金與收入比例合理；其次，應建立更完整的租金資訊透明平台，降低資訊不對稱，避免市場失序；第三，地方政府可規劃過渡型居住方案，例如短期宿舍或模組化住宅，為經濟弱勢與臨時失業者提供緩衝空間。

同時，也要強化都市更新與土地利用效率。許多城市存在閒置土地與低度利用建物，若能透過法規鬆綁與公私協力，加速轉化為住宅供給，將有助於緩解結構性不足。住房政策不能僅依賴市場調節，而需長期規劃與穩定投資。

加州露營車現象提醒我們，當住房成為奢侈品，社會將出現各種替代性生存方式。這些方式未必是選擇，而是無奈。對任何城市而言，穩定且可負擔的居住環境，是經濟發展與社會安定的基礎。若忽視這一點，再繁榮的科技產業，也難以支撐長遠的城市未來。

（作者為科技集團法務）

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