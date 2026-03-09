自由開講》護航簽賭檢察官 豈能掌管陳定南故鄉？

◎ 池明

宜蘭，這片曾孕育出「青天」陳定南、象徵台灣廉能政治高度的「民主聖地」，難道在林姿妙涉貪遭重判、縣政空轉的陰影下，還要淪為國民黨政客洗白的試驗場？當全國球迷正為棒球經典賽加油吶喊之時，出身檢察官的吳宗憲，竟能氣定神閒地為戕害職棒命脈的「地下球版」護航，宣稱博弈不傷天害理。國民黨提名這類價值觀崩壞、專業屢遭質疑的人選角逐宜蘭縣長，與其說是「換人作作看」，不如說是對宜蘭選民尊嚴與智商的終極挑釁！

國民黨提名立委吳宗憲參選宜蘭縣長。（資料照）

首先，最令國人難以釋懷的，是吳宗憲前年台灣棒球榮獲十二強冠軍的輝煌時刻，竟為了討好身陷地下簽賭爭議的網紅館長，脫口而出「不認為博弈是多傷天害理的事」。身為檢察官出身的法律人，理應深知地下球版如何侵蝕基層運動、甚至毀掉職棒發展。在台灣棒球最榮耀的一刻，吳員卻選擇為組頭與賭徒洗白，這種價值觀的崩壞，如何能領導重視品格教育的教育大縣？

再者，吳宗憲的專業能力亦令人質疑。去年質詢，將結案待重置的電子腳環誤指為「高故障率」，顯示其連法務監控實務的基本運作都未掌握，專業形象僅剩空殼。此外，他與黨團聯手大砍行政院預算，隨口稱是砍掉「吃喝費」，實則重創提升人行安全的經費與國防建設。這種「指鹿為馬」的問政風格，若移師宜蘭縣府，難保不會成為地方發展的災難。

日前，吳宗憲頻頻針對《反滲透法》起訴率低進行政治操作，試圖以此削弱防範境外勢力滲透的法源正當性；身為前檢察官，不思如何嚴查實據以補強國安漏洞，反而站在法律前線「拆自家圍欄」，這種對國家安全防線的消極態度，令人不寒而慄。

網紅「館長」陳之漢近日自曝曾做過「球版（地下簽賭）」，引發爭議，出身檢察官的吳宗憲脫口而出「不認為博弈是多傷天害理的事」。（資料照）

宜蘭縣近年在林姿妙涉貪遭一審重判、長期停職的陰影下，縣政陷入前所未有的空轉與羞辱。國民黨不思反省、從未向縣民致歉，竟又端出爭議滿身、論述空洞的不分區立委意圖空降「接棒」。宜蘭人並非健忘，更非沒有底線。站起來拒絕護航地下簽賭、專業堪慮的政客，避免踐踏這片土地的尊嚴。

（作者為教師）

