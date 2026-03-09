自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》護航簽賭檢察官 豈能掌管陳定南故鄉？

2026/03/09 11:00

◎ 池明

宜蘭，這片曾孕育出「青天」陳定南、象徵台灣廉能政治高度的「民主聖地」，難道在林姿妙涉貪遭重判、縣政空轉的陰影下，還要淪為國民黨政客洗白的試驗場？當全國球迷正為棒球經典賽加油吶喊之時，出身檢察官的吳宗憲，竟能氣定神閒地為戕害職棒命脈的「地下球版」護航，宣稱博弈不傷天害理。國民黨提名這類價值觀崩壞、專業屢遭質疑的人選角逐宜蘭縣長，與其說是「換人作作看」，不如說是對宜蘭選民尊嚴與智商的終極挑釁！

國民黨提名立委吳宗憲參選宜蘭縣長。（資料照）國民黨提名立委吳宗憲參選宜蘭縣長。（資料照）

首先，最令國人難以釋懷的，是吳宗憲前年台灣棒球榮獲十二強冠軍的輝煌時刻，竟為了討好身陷地下簽賭爭議的網紅館長，脫口而出「不認為博弈是多傷天害理的事」。身為檢察官出身的法律人，理應深知地下球版如何侵蝕基層運動、甚至毀掉職棒發展。在台灣棒球最榮耀的一刻，吳員卻選擇為組頭與賭徒洗白，這種價值觀的崩壞，如何能領導重視品格教育的教育大縣？

再者，吳宗憲的專業能力亦令人質疑。去年質詢，將結案待重置的電子腳環誤指為「高故障率」，顯示其連法務監控實務的基本運作都未掌握，專業形象僅剩空殼。此外，他與黨團聯手大砍行政院預算，隨口稱是砍掉「吃喝費」，實則重創提升人行安全的經費與國防建設。這種「指鹿為馬」的問政風格，若移師宜蘭縣府，難保不會成為地方發展的災難。

日前，吳宗憲頻頻針對《反滲透法》起訴率低進行政治操作，試圖以此削弱防範境外勢力滲透的法源正當性；身為前檢察官，不思如何嚴查實據以補強國安漏洞，反而站在法律前線「拆自家圍欄」，這種對國家安全防線的消極態度，令人不寒而慄。

網紅「館長」陳之漢近日自曝曾做過「球版（地下簽賭）」，引發爭議，出身檢察官的吳宗憲脫口而出「不認為博弈是多傷天害理的事」。（資料照）網紅「館長」陳之漢近日自曝曾做過「球版（地下簽賭）」，引發爭議，出身檢察官的吳宗憲脫口而出「不認為博弈是多傷天害理的事」。（資料照）

宜蘭縣近年在林姿妙涉貪遭一審重判、長期停職的陰影下，縣政陷入前所未有的空轉與羞辱。國民黨不思反省、從未向縣民致歉，竟又端出爭議滿身、論述空洞的不分區立委意圖空降「接棒」。宜蘭人並非健忘，更非沒有底線。站起來拒絕護航地下簽賭、專業堪慮的政客，避免踐踏這片土地的尊嚴。

（作者為教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書