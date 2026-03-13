自由電子報
評論 > 投書

自由開講》事實必須被承接 反省與和解後的民主才會更堅韌

2026/03/13 20:10

◎ 嶼明

面對歷史，最重要的不是選擇性記憶，更不是試圖洗白或否認；桃園市政府於桃園市二二八紀念公園舉行「二二八事件七十九週年追思紀念」活動。（資料照）面對歷史，最重要的不是選擇性記憶，更不是試圖洗白或否認；桃園市政府於桃園市二二八紀念公園舉行「二二八事件七十九週年追思紀念」活動。（資料照）軍事占領的本質，是以暴力建立統治。228事件，則是在國民政府進入台灣後，因社會失衡與治理失序所衍生的歷史悲劇。這段歷史帶來的傷痕，不僅存在於個人記憶之中，也深刻影響台灣社會的集體心理與政治發展。

面對歷史，最重要的不是選擇性記憶，更不是試圖洗白或否認。歷史一旦被扭曲，社會就難以從中學習，錯誤也可能以不同形式再次出現。真正成熟的態度，是承認曾經發生的傷害，理解當時的時代背景與制度問題，並在反省中尋找修復的可能。道歉、悔過與對話，不代表否定一切，而是為了讓社會能在理解與尊重中走向下一步

和解也從來不是遺忘。遺忘只會讓傷口被掩埋，卻無法真正癒合。真正的和解，是在記憶仍然存在的情況下，選擇繼續共同生活，並以制度與價值避免悲劇重演。民主社會的可貴之處，正在於它願意面對自身的不完美，透過反思與修正，使制度逐漸變得更有韌性。228紀念日之所以成為假日，其意義並不只是休息，而是讓生活在這片土地上的人，有機會停下腳步，重新思考歷史與當下的關係；圖為二二八事件故事牆。（資料照）228紀念日之所以成為假日，其意義並不只是休息，而是讓生活在這片土地上的人，有機會停下腳步，重新思考歷史與當下的關係；圖為二二八事件故事牆。（資料照）

228紀念日之所以成為假日，其意義並不只是休息，而是讓生活在這片土地上的人，有機會停下腳步，重新思考歷史與當下的關係。這一天提醒我們，自由與民主並非理所當然，而是許多人以生命與代價換來的社會條件。唯有在理解過去的基礎上，台灣才能持續走向成熟，讓不同聲音被容納，讓個人能力得以發展，並在多元之中維持共同體的前進方向。

事實必須被承接，記憶必須被保存。當反省成為集體的能力，和解才可能發生，而經過歷史考驗的民主，也才能真正變得堅韌。

（作者為開業建築師）

