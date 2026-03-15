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自由開講》別讓「不選邊」 偷渡政治前提

2026/03/15 13:30

◎ 再米

別把「台灣不必選邊站」當成高明出路。當壓力被說成誤會，當前提被藏進「理性溫和」，真正被改寫的不是語氣，而是責任。鄭麗文在國際期刊宣稱台灣不必在美中之間選邊，並以「嚇阻＋對話」描繪九二共識仍可提供模糊空間。這套敘事看似降溫，實則偷換因果把台海風險描成兩強競逐的副作用，卻淡化北京長年以主權敘事逼台灣作答、並不斷收緊政治前提的現實。壓力來源被抽象化後，責任自然就從加壓者身上滑走。

國民黨主席鄭麗文在國際期刊投稿，宣稱台灣不必在美中之間選邊站。（資料照）國民黨主席鄭麗文在國際期刊投稿，宣稱台灣不必在美中之間選邊站。（資料照）九二共識能否成為緩衝，關鍵在北京是否允許模糊，而非台灣是否「說太死」。當對岸早已把九二共識置入一中原則軌道，並把「先接受前提」當作互動門檻，對話就不再是降風險工具，而會變成升級前提的階梯。若以「承認」換取談判桌，表面是溝通，實際是先押主體；桌子擺回來了，底線先被搬走。

更需要警惕的是，這類論述大量使用國際場合愛聽的字眼：風險管理、可預測互動、避免誤判。詞彙本身無罪，問題在邏輯：先模糊壓力來源，再把台灣的警覺描述為過度站隊，最後讓外界誤以為風險主要來自台灣不夠圓融，而非前提被一再收緊。錯覺一旦成立，台海就會被理解成「台灣不願妥協」的問題，連同「誰在改變現狀」也被沖淡。

習近平重新定義九二共識為「共同努力謀求國家統一」，是否允許有模糊空間。（法新社檔案照）習近平重新定義九二共識為「共同努力謀求國家統一」，是否允許有模糊空間。（法新社檔案照）鄭麗文先前以「美國是恩人、大陸是親人」的說法，已透露這不是中立，而是先安排情感遠近，再把傾斜包裝成理性。國際期刊不是中立真空，一篇把門檻寫得若有似無的文章，可能替強迫前提鋪路，讓外界以為台灣內部仍有「更配合」的路線可選。問題因此不是語氣夠不夠柔，而是代價由誰承擔、底線由誰決定。若連前提都不敢說清楚，「不必選邊」就只是把答案延後，卻把籌碼先交出
去。

台灣社會當然期待降溫，但降溫不等於降敏；討論可以克制，卻不能把強迫寫成誤會。真正的務實，是先確認誰在逼迫、逼迫的前提是什麼，再談任何形式的互動。否則所謂「中道」，終究只會把台灣推向被指定的那一邊。這不是口號之爭，而是因果之爭：先釐清因果，才談和平。

（作者為退休人士）

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