自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台美對等貿易協定意義重大 應儘快通過

2026/03/09 13:30

◎ 蘇明通

台美雙方於二月十二日在美國華府簽署台美對等貿易協定（U.S.-Taiwan Agreement on Reciprocal Trade），美國最高法院於二十日裁定川普的對等關稅不符合其所依據之法律，川普則立即宣布改依其他法律對各國課徵關稅，並稱多數已簽協議仍有效，威脅各國勿片面毀諾。

台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定，美國商務部部長盧特尼克（Howard Lutnick）（左起）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯、駐美代表俞大㵢、行政院副院長鄭麗君、行政院政務委員楊珍妮等人合影。（行政院提供）台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定，美國商務部部長盧特尼克（Howard Lutnick）（左起）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯、駐美代表俞大㵢、行政院副院長鄭麗君、行政院政務委員楊珍妮等人合影。（行政院提供） 對台灣而言，台美協定具有以下幾個特別的意義，值得立法院儘快審議通過，以便通知美方，使其早日生效：

一、本協定雖然以「對等貿易協定」為名，但實質內容涵蓋關稅、非關稅貿易障礙、產品標示、智慧財產權、勞工、環保、反補貼、採購、投資等議題，並附帶簽署「台美投資MOU」，本質上已屬廣泛之雙邊貿易及投資協定，堪稱我國自二○一三年先後與紐西蘭及新加坡簽署雙邊經貿協定以來，時隔十三年後的第三個也是最重大且影響深遠之經貿協定。

二、我國自二○○二年加入世界貿易組織（WTO）後，由於國際政治干擾，除了星、紐二國外，苦無機會與其他國家簽署進一步之雙邊或區域自由貿易協定，形同貿易協定孤兒，只能眼睜睜地看著其他國家陸續相互簽署此等協定，造成我國部分產業對外競爭力相對下滑之情形。簽署本協定後，可以扭轉部分產業對美市場之國際競爭力。

三、本協定的文本內容已經公布，未來通過施行後還要通知WTO供各國檢視。可以想見的是，我方對美開放進口的關稅及非關稅優惠措施，一定會有其他國家希望獲得相同待遇，從而促成這些國家與我國談判簽署雙邊貿易協定之機會，我國也可藉此扭轉缺少此等雙邊協定之弱勢，以提升我國產業的對外競爭力。

四、本協定的標題以台灣為名，一改過去因為政治因素，而只能以台澎金馬個別關稅領域名義加入WTO及簽署台紐、台星協定之窘境。由於美國訂有「台灣關係法」，以此名稱為標題，理所當然，不過在本協定第一節「一般定義」所揭示之適用領域，還是定明為駐美國台北經濟文化代表處所代表之「臺灣、澎湖、金門及馬祖個別關稅領域」，也算是對目前政治環境的妥協。

美國對台貨品貿易逆差，長久以來高居不下，依據美國聯邦統計局（U.S. Census Bureau）最新發布之對外貨品貿易逆差資料，二○二五年對台逆差甚至高達一四六八億美元，位居世界第四，則美方要求與我簽署本協定，提供美方優惠措施，於理並無不合，我方行政及立法部門實無理由拒絕。

2025年美國15大貿易逆差國，台灣以1468億美元位居世界第4。（彭博檔案照）2025年美國15大貿易逆差國，台灣以1468億美元位居世界第4。（彭博檔案照） 對於本協定之任何修正都需重啟談判，以目前川普政府的行事風格，實無可能。立法院通過本協定時，頂多只能附帶決議，要求行政部門對於受到衝擊之國內產業，給予妥善之輔導與協助。

（作者為前涉外諮商談判人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書