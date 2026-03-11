自由開講》美監禁中共代理人 台灣也應儘速立法規範

◎ 愚工

根據《紐約時報》2月12日報導，一名聯邦法官週一判處南加州一名男子四年監禁。這名現年65歲的中國籍男子孫耀寧在去年10月與聯邦檢察官達成的認罪協議中的內容：他曾在中國政府官員的指示下，為促進中國在洛杉磯地區的利益而祕密活動。

檢方表示，他的工作包括運營一家向當地華人社區傳播中國政府立場的新聞網站，2023年，在台灣時任總統蔡英文訪問洛杉磯地區期間，孫耀寧曾向中國駐洛杉磯領事館的一名官員實時通報其行蹤。他還拍攝了支持與反對蔡英文的示威者的照片，並將照片發送給這名領事官員，以及協助一名他認為對中國利益友好的政治人物贏得市議會席位〜。

現年65歲的中國籍男子孫耀寧接受並執行來自中國政府官員的指令，被美國法院判處四年監禁。（取自維基百科）

美國司法部負責國家安全事務的助理部長約翰·艾森伯格日前在一份聲明中表示：「多年來，孫接受並執行來自中國政府官員的指令，通過傳播中國宣傳歪曲我們的公共話語，並監視美國境內被中國視為威脅其利益的團體。他的行為是對我們國家主權的公然侵犯。」

根據美國1938年制定的《外國代理人登記法》（Foreign Agents Registration Act,簡稱 FARA），代表外國政府、政黨、組織或個人在美國從事政治、遊說或公共關係活動的個人或實體，必須向司法部披露其關係、活動及資金來源。

該法旨在提高透明度，防止外國影響力潛入美國政策體系。

上述的孫耀寧違反的正是《外國代理人登記法》。事實顯示，在台灣，立法院的藍白立委，及先前飽受譏諷的「中天十一傻」，與目前國民黨中央黨部上至主席，副主席，下至各單位的主要各級黨工，幹的各種親中的髒活正是孫耀寧目前替中共幹的事。台灣地處第一島鏈中心，國力又不及美國，卻是飽受中共各式有聲與無聲侵略的重災區，建議有司們儘速完成相關立法，讓親中人士有個名分，一來讓國人更易辨識何人是掛牌的親中人士，二來方便司法部門的執法。

民進黨立委於2019年舉辦「外國代理人登記制度」記者會，希望公開的登記制度，嚇阻境外勢力影響台灣政府部門運作的行為。（資料照）（作者為從商）

