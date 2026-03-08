自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

黑熊學院》不拿槍的英雄們

他們在戰爭中並未取得武器也從未扣動板機，但是都充分發揮影響力，在關鍵時刻挽救了無數的生命。
黑熊學院

黑熊學院

2026/03/08 10:30

◎ 黑熊學院

每年3月8日是婦女節，不僅是為了表彰女性成就，更是為了紀念眾多女性爭取權益的各種不易。

黑熊學院》不拿槍的英雄們生於動盪，終於守護的英雄們。圖為南丁格爾、居里夫人、陳翠玉。（取自貼文）

例如，女性擁有投票權的時間，比男性晚了一代到三代；半世紀前，女性甚至被禁止參加馬拉松。

》將死亡率下降21倍、超過100萬受傷士兵受益

前輩的起身改革，明確表示女性不應也不會被社會框架束縛，這當然包括女性在廣義上對民防的付出。

例如1854年的克里米亞戰爭，前線醫院死亡率高達42%。南丁格爾敏銳地發現，讓士兵殞命的原因不僅是因為武器，更多是惡劣衛生環境所引發的傳染病。

他繪製了清晰的視覺化圖表（後被稱作「玫瑰圖」），充分運用專業向英國政府解釋「我們只需要改善通風與排水，就能挽救更多人的生命」。

他的判斷完全正確，成功地將前線傷患的死亡率從原本的42%降至2%。

另外一位英雄人物大家也非常熟悉，就是瑪麗．居里（居里夫人）。一戰時他意識到後送傷患會耗費大量光陰，這將平白浪費黃金治療時間。

「戰場需要行動醫療」——他沒有猶豫，立即打造出「行動X光車」，還極具效率地訓練了百餘位女性操作員，約為超過100萬名受傷士兵進行檢查。

透過X光車更能為傷者精準治療、對症下藥，也就大大提升了士兵存活率。

》壓不扁的玫瑰：台灣護理之母陳翠玉

台灣的優秀女性多不勝數，陳翠玉就是其一：他是第一位被WHO聘用的台籍護理師，同時更為了在台灣深耕，婉拒在日本發展的機會。

台灣能夠建立完善的護理制度，陳翠玉功不可沒。畢業後的他遇上太平洋戰爭，便回到台灣組織戰爭時期的護理工作。

黑熊學院》不拿槍的英雄們陳翠玉是第一位被WHO聘用的台籍護理師，推動「醫護平行」政策，提升護理人員的地位。圖為時任臺大醫院護校校長的陳翠玉女士（左一）主持加冠典禮。（取自維基）

在1947年的228事件，陳翠玉也曾被列入槍決名單當中，幸好得到友人救援。

即便曾差點遭受迫害，陳翠玉仍心繫台灣護理發展，選擇回台出任台大醫院護理部主任。

為了改善護理人員的勞動環境而推動「醫護平行」政策，提升護理人員的地位。

1986年，陳翠玉組成促進臺灣民主、婦女地位為目標的組織「全球性婦女臺灣民主運動」（Women's Movement for Democracy in Taiwan）。

他以台語發音相似「穩得（WMDIT）」作為簡稱，鼓勵女性參與公共議題。

陳翠玉不僅榮任世界衛生組織中南美洲護理顧問長達18年，更在台灣建立護理制度，或建立醫院的無菌室、營養部；推動護理教育、提倡女性權益等。

陳翠玉曾說：「台灣是我的故鄉，我們要回去，這是我們的權利。我將以我的生命爭取這個權利。」

這樣強大的精神與信念，今日仍然在這片土地上發光。

他們在戰爭中並未取得武器也從未扣動板機，但是都充分發揮影響力，在關鍵時刻挽救了無數的生命。

「女性是不可或缺的力量」這件事，在 2026年的今天仍然沒有改變。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書