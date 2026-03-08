黑熊學院》不拿槍的英雄們

他們在戰爭中並未取得武器也從未扣動板機，但是都充分發揮影響力，在關鍵時刻挽救了無數的生命。

每年3月8日是婦女節，不僅是為了表彰女性成就，更是為了紀念眾多女性爭取權益的各種不易。

生於動盪，終於守護的英雄們。圖為南丁格爾、居里夫人、陳翠玉。（取自貼文）



例如，女性擁有投票權的時間，比男性晚了一代到三代；半世紀前，女性甚至被禁止參加馬拉松。

》將死亡率下降21倍、超過100萬受傷士兵受益

前輩的起身改革，明確表示女性不應也不會被社會框架束縛，這當然包括女性在廣義上對民防的付出。



例如1854年的克里米亞戰爭，前線醫院死亡率高達42%。南丁格爾敏銳地發現，讓士兵殞命的原因不僅是因為武器，更多是惡劣衛生環境所引發的傳染病。



他繪製了清晰的視覺化圖表（後被稱作「玫瑰圖」），充分運用專業向英國政府解釋「我們只需要改善通風與排水，就能挽救更多人的生命」。



他的判斷完全正確，成功地將前線傷患的死亡率從原本的42%降至2%。



另外一位英雄人物大家也非常熟悉，就是瑪麗．居里（居里夫人）。一戰時他意識到後送傷患會耗費大量光陰，這將平白浪費黃金治療時間。



「戰場需要行動醫療」——他沒有猶豫，立即打造出「行動X光車」，還極具效率地訓練了百餘位女性操作員，約為超過100萬名受傷士兵進行檢查。



透過X光車更能為傷者精準治療、對症下藥，也就大大提升了士兵存活率。



》壓不扁的玫瑰：台灣護理之母陳翠玉



台灣的優秀女性多不勝數，陳翠玉就是其一：他是第一位被WHO聘用的台籍護理師，同時更為了在台灣深耕，婉拒在日本發展的機會。



台灣能夠建立完善的護理制度，陳翠玉功不可沒。畢業後的他遇上太平洋戰爭，便回到台灣組織戰爭時期的護理工作。

陳翠玉是第一位被WHO聘用的台籍護理師，推動「醫護平行」政策，提升護理人員的地位。圖為時任臺大醫院護校校長的陳翠玉女士（左一）主持加冠典禮。（取自維基）





在1947年的228事件，陳翠玉也曾被列入槍決名單當中，幸好得到友人救援。



即便曾差點遭受迫害，陳翠玉仍心繫台灣護理發展，選擇回台出任台大醫院護理部主任。



為了改善護理人員的勞動環境而推動「醫護平行」政策，提升護理人員的地位。



1986年，陳翠玉組成促進臺灣民主、婦女地位為目標的組織「全球性婦女臺灣民主運動」（Women's Movement for Democracy in Taiwan）。



他以台語發音相似「穩得（WMDIT）」作為簡稱，鼓勵女性參與公共議題。



陳翠玉不僅榮任世界衛生組織中南美洲護理顧問長達18年，更在台灣建立護理制度，或建立醫院的無菌室、營養部；推動護理教育、提倡女性權益等。



陳翠玉曾說：「台灣是我的故鄉，我們要回去，這是我們的權利。我將以我的生命爭取這個權利。」



這樣強大的精神與信念，今日仍然在這片土地上發光。



他們在戰爭中並未取得武器也從未扣動板機，但是都充分發揮影響力，在關鍵時刻挽救了無數的生命。



「女性是不可或缺的力量」這件事，在 2026年的今天仍然沒有改變。

