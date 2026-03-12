自由開講》蔣市長，請將中山堂的林蔭大道還給大家

◎ 陳閒雲

台北中山堂為國定古蹟。（資料照，台北市文化局提供）

現今的台北市，為了「攤販夜市」，將原本人車行走街道，進行「封街」；完全不需要詢問街道居民，只需要街道路燈上的一紙「商業處」公文，告知附近的居民與商家，這條街，現在市政府要了。

台北市就像是回到過往時代，市府不再需要與街道居民溝通，近年來的執意封街，居民只能透過1999反映，但居民的反映永遠比不上「商圈」的豐富人脈。商業處和觀傳局可能不知道長達三周的封街，對此街道或是附近的居民，造成多少影響，或許只知道每次封街後，由特定「商圈」將街道出租攤販後，所收取豐裕的租金總額。這是將公共財變為私有使用的最佳典範。

懸掛在路燈上的商業處公文。（作者提供）此街道不長，但有兩處大樓的停車場出入口和一所醫院診所，其每日都有行動不便的人搭乘復康巴士來就醫的民眾；封街時，提交的交通計畫中，試問車輛要如何在兩側都是攤販的和眾多的人潮中進出？是臨時請幾位引導志工嗎？或者是，你們都不准許使用這條街道，因為這條街道已經租給攤販營利了。

封街後的攤販夜市。（作者提供）元宵節的花燈展，舉辦在中山堂是很棒的活動，帶動整個城中區的繁榮，是市府的美意；若仍堅持要搭配攤販市集，實在有太多太多的地方可以規劃了，中山堂廣場、西門捷運地下街、228公園、府前停車廣場等。把原本人車使用的街道讓給攤販，不應該是一個選項。緊急災害發生時，原本的人車街道，變成攤販夜市，消防車與救護車如何駛入、人員如何疏散，只能說市政府的任意封街，實在是太過草率。封街時的種種不便，和喧鬧過後，攤販撤場，街道上的油漬與髒亂，卻是在地居民所需承受的。



商圈的成立，或許有太多利益糾葛，但絕不是如君臣圈地，「永綏街」是多次封街的中山堂前街道，然整條街卻沒有商家是這新成立商圈的成員？卻因有市府單位力挺，恣意封街出租攤位，更可在街道上懸掛專有的商圈招牌。筆者居住在城中區近70年，經歷過城中區曾經的繁華，看著現今中山堂的攤販市集和城中區的夜市化，不禁感嘆，這不應該是城中區的老城特色，只願在地商圈，能夠導正，將城中區真正的文化特色，推廣與發揚。

無法駛入街內醫院的復康巴士。（作者提供） 請將中山堂前的林蔭大道，還給大家。不要再封閉街道，不要再有攤販夜市，不要只由市府或特定商圈粗暴的主導，多問問在地的居民感受吧。

中山堂前的林蔭大道。（作者提供）（作者為退休人士）

