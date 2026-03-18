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自由開講》鞏固嚇阻鏈條 新世代戰車的戰略定位

2026/03/18 19:00

◎ 張亞柔

台灣向美國採購的M1A2T艾布蘭式主力戰車逐步編成戰力，象徵陸軍裝甲部隊正式邁入嶄新階段。這不只是單純的裝備更新，而是地面整體防衛體系重組的重要一環。當108輛全數到位，其影響將超越數量層面，轉而體現在火力配置、作戰節奏與整體嚇阻可信度的全面提升。台灣向美國採購的M1A2T艾布蘭式主力戰車逐步編成戰力，象徵陸軍裝甲部隊正式邁入嶄新階段。（資料照）台灣向美國採購的M1A2T艾布蘭式主力戰車逐步編成戰力，象徵陸軍裝甲部隊正式邁入嶄新階段。（資料照）

火力升級：建立遠距優勢

在戰力層面上，最直接的改變來自火力的躍升。相較於既有的M60A3與CM11等舊型戰車，新型平台在感測系統、射控精度與防護能力上都有顯著提升。數位化火控系統結合第三代熱顯像裝備，使戰車在夜間或能見度不佳的環境中仍能有效掌握目標；配備120公厘滑膛砲與新式彈種後，遠距離交戰能力與命中效率同步提升。這樣的性能進步意味著交戰主動權向前推進，在敵方兵力尚未完成展開前，即可能遭受精準火力打擊。戰場上決定勝負的，不是單純火力強弱，而是即早發現、鎖定並完成射擊。

縮短決策鏈：加快作戰循環

於反登陸構想中，一旦敵軍建立灘頭陣地並向內陸推進，守方必須迅速組織機動反擊。性能優勢直接反映在作戰節奏上，新型戰車能在偵蒐單位或無人機完成目標標定後，即時完成射擊諸元計算並開火，壓縮「發現—決策—射擊」的整體時間。當作戰循環加快，第一波反制的效率與破壞力就會提高。這種節奏差距，足以改變戰局初期的發展方向。

聯兵整合：形成完整作戰閉環

透過數位化架構，戰車能與砲兵、反裝甲部隊及無人機偵蒐單位形成更緊密連結，構成「感測—打擊—評估」的閉環流程。（資料照）透過數位化架構，戰車能與砲兵、反裝甲部隊及無人機偵蒐單位形成更緊密連結，構成「感測—打擊—評估」的閉環流程。（資料照）戰車不是單一突擊工具，而是整體感測與打擊網絡中的一環，透過數位化架構，戰車能與砲兵、反裝甲部隊及無人機偵蒐單位形成更緊密連結，構成「感測—打擊—評估」的閉環流程。現代作戰講求跨兵種協同，在此前提下，空中無人機負責搜索與標定，地面戰車實施機動打擊，砲兵進行延伸壓制，戰場節奏因此更具連續性與效率。這種整合能力，使防衛行動從單點應對轉為多層次協同。

強化縱深：提升持續抗擊能力

地面防衛並不侷限於灘岸，而是涵蓋城鎮、交通節點與關鍵基礎設施。新世代戰車在城鎮環境中可作為機動火力核心，配合步兵進行清剿與阻截，遲滯敵軍前進。當戰場轉入複雜地形後，重裝甲部隊若仍能保持高存活率並穩定輸出火力，將顯著拉長敵方推進時間與補給壓力。這種縱深抗擊能力，是整體防衛韌性的重要來源。

嚇阻效果：動搖速決假設

當地面防衛能力變得更難預測，整體戰略風險自然提高；圖為總統賴清德去年10月31日主持「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」，並校閱部隊及裝備。（資料照）當地面防衛能力變得更難預測，整體戰略風險自然提高；圖為總統賴清德去年10月31日主持「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」，並校閱部隊及裝備。（資料照）裝備現代化同時具有心理與戰略意涵，嚇阻的關鍵在於讓對手難以精準估算勝算，當地面防衛能力變得更難預測，整體戰略風險自然提高。潛在對手在戰前評估時，不僅考量空中與海上優勢，也會評估登陸後地面突破所需成本。若重裝甲部隊具備長時間抗擊與反擊能力，原先依賴短時間壓制的構想便會面臨不確定性。

戰訓轉型：讓裝備轉化為實力

新裝備本身並不保證戰力全面提升，若運用思維與訓練模式停留在舊有框架，性能優勢將難以完全發揮。包括分散部署、機動轉換陣地、結合即時偵蒐以及強化夜戰與全天候演練，都是確保新平台發揮潛能的必要條件。唯有作戰觀念與科技能力同步升級，裝備現代化才能真正轉化為戰場優勢

鞏固防衛鏈條：穩定後續戰力接續

在整體安全情勢變動的背景下，地面部隊承擔的不僅是最後一道防線角色，更是銜接初期壓制與後續持久抗擊的重要節點。當空中與海上力量完成前段任務後，地面部隊能否穩定接續，關係到戰事是否演變為長期消耗。因此，新世代主力戰車全面編成的意義，在於為這一階段奠定更穩固基礎。

從戰術運用到戰略層面，這批新型戰車的到位標誌著裝甲兵力的一次實質轉型。真正的提升，不僅在於火力數據的成長，而是在整體防衛結構中，讓潛在對手面對更複雜、更高風險的戰場計算。

（作者為自由業）

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