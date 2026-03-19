自由開講》「祖國能救命」？中共在國際危機中的統戰操作

◎ 張亞柔

在美國與以色列對伊朗發動軍事打擊後，中東局勢快速升溫，本質上屬於區域安全議題，然而，當中國駐以色列使館將持「台胞證」的台灣人納入撤離登記範圍時，這場原本距離台灣遙遠的軍事衝突，便被有意識地轉化為一個與台灣民眾「個人安全」直接相關的議題。美國與以色列對伊朗發動軍事打擊後，中東局勢快速升溫；圖為伊朗遭轟炸後場景

。（歐新社檔案照）

這正是敘事轉換的關鍵：把全球軍事衝突與台灣人民的安全保障掛鉤，營造「若危機擴大，誰能保護你？」的心理對比。當焦點從主權爭議轉移到「生死關頭誰出手？」，政治問題便被包裝成治理能力的爭議，中共不急於在國際法或主權定位上說服所有人，而是透過功能性層面的展示——安全撤離、經濟協助、法律保護——不斷重複內在的潛台詞：在真正危急時刻，「祖國能救命」。

這種策略的高明之處在於，它不直接辯論統一的正當性，而是改變評價標準。當評估標準從「國家主體性」轉向「誰更有能力提供保障」，討論便從價值層面轉向實用層面。透過一次次危機中的行政涵蓋與語言重複，中共嘗試建立一種心理依附結構——即便在政治上有分歧，但在安全與生存問題上，最終仍需依靠北京。

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這就是將「台灣問題」從主權爭端轉向治理競爭的核心邏輯，透過功能性吸納民意認同，讓部分民眾產生「實際利益歸屬」的感受，再將這種感受轉化為對統一敘事的道德支持。當「能否保護人民」被視為最高標準時，統一便被重新包裝為一種責任與能力的延伸，而非單純的政治選擇。當「能否保護人民」被視為最高標準時，統一便被重新包裝為一種責任與能力的延伸，而非單純的政治選擇；示意圖。（路透資料照）

此事件凸顯中共將台灣問題從主權爭端轉向治理競爭，藉撤僑與安全保障塑造心理依附，吸納民意認同，並以功能性能力包裝統一正當性；對台灣而言，關鍵在於持續展現自身制度保障，抵禦外部認知操控，確保台灣民眾在國際危機中依靠的是台灣政府而非外部力量，鞏固國家主體性與民眾信任，避免被政治敘事滲透或心理依附所左右，維護自主決策與國際話語權。

（作者為自由業）

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