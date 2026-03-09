自由開講》69年紅線的意義！ 從法規脈絡看慈仁八村爭議

◎ 底波拉

近日行政院長針對藍白立委專為慈仁八村強行通過之《眷改條例》修正案，行使不副署，再度引發熱議。反對修法者大談財政黑洞，修法派則強調他們是為政府解決問題。然而，這場爭議中最重要的「法規脈絡」卻被兩方忽視。

立法院國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正草案於1月三讀通過，行政院長行使不副署。（資料照） 一、69年紅線由來：

眷村轉型分水嶺，民國69年行政院頒布《國軍老舊眷村改建試辦期間作業要點》，這是政府處理眷改的第一道法令。自此，老舊眷村逐步改建並轉型成民宅，國防部的眷村管理負擔隨之減輕，亦不再興建新眷舍。參考《立法院公報》第84卷第53期，時任國防部次長黃永厚於《眷改條例》審查會上之發言，足證該法律原條文以民國69年底為界，那一刀不但沒切歪，且切得極其精準。

請繼續往下閱讀...

二、婦聯會職務官舍：

法定的「第三類型眷舍」必須釐清的是，依據《國軍軍眷業務處理辦法》第18條，「職務官舍」被法律明定為眷舍第三類型，專指婦聯會興建之鋼筋混凝土樓房（而非早期的竹筋混泥巴平房）。這種職務官舍與國防部自建而屬「行政借用」性質的官舍、宿舍截然不同。前者在法律身分上具備眷改權利，後者則無。

三、法規紅線必須守住：

身分與時間的雙重門檻，即便身為第三類型眷舍，仍須受限於時間門檻，必須在民國69年前興建者，才具備眷改資格。例如民國64年建成的慈光五村，已依法完成改建；而民國78年才落成的慈仁八村，雖屬「第三類型眷舍」，卻出生在法規紅線之後。若今日強行修法追認，全國萬餘戶同屬第三類型、但在69年後興建的職務官舍皆可要求比照辦理；這才是國家法制與財政真正的雷區。

民國78年才落成的慈仁八村，雖屬「第三類型眷舍」，卻出生在法規紅線之後。（取自Google地圖）

四、行政疏失不應由法治陪葬：

行政院長不副署該修法案，守住的是法律一致性及公平性的底線。慈仁八村因國防部「誤報眷改總冊」被政府擺了烏龍，本應由機關透過補償或優惠租賃專案來解決問題。民意代表實應督促國防部為其疏失負責，而非為了「固選票」，而「漂白」機關疏失、強行毀壞法律的莊嚴與安定性。

（眷村改建觀察員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法