自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》69年紅線的意義！ 從法規脈絡看慈仁八村爭議

2026/03/09 15:00

◎ 底波拉

近日行政院長針對藍白立委專為慈仁八村強行通過之《眷改條例》修正案，行使不副署，再度引發熱議。反對修法者大談財政黑洞，修法派則強調他們是為政府解決問題。然而，這場爭議中最重要的「法規脈絡」卻被兩方忽視。

立法院國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正草案於1月三讀通過，行政院長行使不副署。（資料照）立法院國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正草案於1月三讀通過，行政院長行使不副署。（資料照） 一、69年紅線由來：

眷村轉型分水嶺，民國69年行政院頒布《國軍老舊眷村改建試辦期間作業要點》，這是政府處理眷改的第一道法令。自此，老舊眷村逐步改建並轉型成民宅，國防部的眷村管理負擔隨之減輕，亦不再興建新眷舍。參考《立法院公報》第84卷第53期，時任國防部次長黃永厚於《眷改條例》審查會上之發言，足證該法律原條文以民國69年底為界，那一刀不但沒切歪，且切得極其精準。

二、婦聯會職務官舍：

法定的「第三類型眷舍」必須釐清的是，依據《國軍軍眷業務處理辦法》第18條，「職務官舍」被法律明定為眷舍第三類型，專指婦聯會興建之鋼筋混凝土樓房（而非早期的竹筋混泥巴平房）。這種職務官舍與國防部自建而屬「行政借用」性質的官舍、宿舍截然不同。前者在法律身分上具備眷改權利，後者則無。

三、法規紅線必須守住：

身分與時間的雙重門檻，即便身為第三類型眷舍，仍須受限於時間門檻，必須在民國69年前興建者，才具備眷改資格。例如民國64年建成的慈光五村，已依法完成改建；而民國78年才落成的慈仁八村，雖屬「第三類型眷舍」，卻出生在法規紅線之後。若今日強行修法追認，全國萬餘戶同屬第三類型、但在69年後興建的職務官舍皆可要求比照辦理；這才是國家法制與財政真正的雷區。

自由開講》69年紅線的意義！ 從法規脈絡看慈仁八村爭議民國78年才落成的慈仁八村，雖屬「第三類型眷舍」，卻出生在法規紅線之後。（取自Google地圖）
 四、行政疏失不應由法治陪葬：

行政院長不副署該修法案，守住的是法律一致性及公平性的底線。慈仁八村因國防部「誤報眷改總冊」被政府擺了烏龍，本應由機關透過補償或優惠租賃專案來解決問題。民意代表實應督促國防部為其疏失負責，而非為了「固選票」，而「漂白」機關疏失、強行毀壞法律的莊嚴與安定性。

（眷村改建觀察員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書