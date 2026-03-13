自由開講》撤銷李貞秀當選資格 行政權不容退縮

◎ 葉昱呈

中配李貞秀遞補民眾黨立委，遭質疑登記參選時具有雙重戶籍，且未依《國籍法》規定於就職前完成放棄中國國籍程序，她主張一九九三年已除籍，然關鍵證明文件卻遲至二○二五年三月始補件，時間落差長達三十餘年，此一爭議已非單純疏漏問題，而是公然挑戰台灣法治紅線。

中配李貞秀遞補民眾黨立委，遭質疑登記參選時具有雙重戶籍，且未依《國籍法》規定於就職前完成放棄中國國籍程序。（資料照）從法律層面觀察，立法院核發立委證書，僅屬形式確認行為，並非實質資格的創設來源。任職資格是否存在，仍須回歸法定要件審查。換言之，證書不能補正原本欠缺的法律要件；若要件不備，縱已宣誓就職，亦不因此轉為合法。

內政部為國籍主管機關，對於放棄國籍是否依法完成，負有實質審認責任。其審查重點不在當事人主張，而在客觀證明是否齊備，包括正式除籍公文、受理證明與完整程序紀錄。若現有資料不足以證明已依法完成除籍程序，即屬當選資格之法定要件欠缺。

在法律效果上，資格要件欠缺屬於自始無效問題，而非事後補正即可彌補。此與未復權之褫奪公權、未撤銷之監護宣告、不符法定年齡或學經歷造假等情形相同，本質皆為法律要件不具備。行政機關自得依法作成資格不符之確認，或依行政程序法規定撤銷原認定處分，並不違反比例或信賴保護原則，因信賴保護以合法為前提，對於明顯欠缺要件者，本無適用餘地。

依法行政的核心，在於法律要件是否具備，而非政治氣氛是否允許。法治國家不能容許「先就任、後補證」成為灰色通道。若對資格審查標準出現彈性解釋，將動搖整體選舉制度的正當性基礎。

行政單位竟未事先查核李貞秀的戶籍問題，就讓中選會公告李貞秀遞補立委，被質疑反應慢半拍，對此，行政院發言李慧芝（左三）於3月5日在院會後記者會強調，「沒有慢的問題」，陸委會目前正在與內政部、中選會，進行制度檢討。（資料照）內政部與中選會之行政權不容退縮，應依現有證據作出明確法律判斷，唯有堅守法治底線，民主制度與國家安全的根基，才能不被侵蝕。

（作者為公務員）

