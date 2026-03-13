自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》撤銷李貞秀當選資格 行政權不容退縮

2026/03/13 07:30

◎ 葉昱呈

中配李貞秀遞補民眾黨立委，遭質疑登記參選時具有雙重戶籍，且未依《國籍法》規定於就職前完成放棄中國國籍程序，她主張一九九三年已除籍，然關鍵證明文件卻遲至二○二五年三月始補件，時間落差長達三十餘年，此一爭議已非單純疏漏問題，而是公然挑戰台灣法治紅線。

中配李貞秀遞補民眾黨立委，遭質疑登記參選時具有雙重戶籍，且未依《國籍法》規定於就職前完成放棄中國國籍程序。（資料照）中配李貞秀遞補民眾黨立委，遭質疑登記參選時具有雙重戶籍，且未依《國籍法》規定於就職前完成放棄中國國籍程序。（資料照）從法律層面觀察，立法院核發立委證書，僅屬形式確認行為，並非實質資格的創設來源。任職資格是否存在，仍須回歸法定要件審查。換言之，證書不能補正原本欠缺的法律要件；若要件不備，縱已宣誓就職，亦不因此轉為合法。

內政部為國籍主管機關，對於放棄國籍是否依法完成，負有實質審認責任。其審查重點不在當事人主張，而在客觀證明是否齊備，包括正式除籍公文、受理證明與完整程序紀錄。若現有資料不足以證明已依法完成除籍程序，即屬當選資格之法定要件欠缺。

在法律效果上，資格要件欠缺屬於自始無效問題，而非事後補正即可彌補。此與未復權之褫奪公權、未撤銷之監護宣告、不符法定年齡或學經歷造假等情形相同，本質皆為法律要件不具備。行政機關自得依法作成資格不符之確認，或依行政程序法規定撤銷原認定處分，並不違反比例或信賴保護原則，因信賴保護以合法為前提，對於明顯欠缺要件者，本無適用餘地。

依法行政的核心，在於法律要件是否具備，而非政治氣氛是否允許。法治國家不能容許「先就任、後補證」成為灰色通道。若對資格審查標準出現彈性解釋，將動搖整體選舉制度的正當性基礎。

行政單位竟未事先查核李貞秀的戶籍問題，就讓中選會公告李貞秀遞補立委，被質疑反應慢半拍，對此，行政院發言李慧芝（左三）於3月5日在院會後記者會強調，「沒有慢的問題」，陸委會目前正在與內政部、中選會，進行制度檢討。（資料照）行政單位竟未事先查核李貞秀的戶籍問題，就讓中選會公告李貞秀遞補立委，被質疑反應慢半拍，對此，行政院發言李慧芝（左三）於3月5日在院會後記者會強調，「沒有慢的問題」，陸委會目前正在與內政部、中選會，進行制度檢討。（資料照）內政部與中選會之行政權不容退縮，應依現有證據作出明確法律判斷，唯有堅守法治底線，民主制度與國家安全的根基，才能不被侵蝕。

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書