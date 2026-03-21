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自由開講》數位醫療不能只做半套 從APP斷點到偏鄉守門

2026/03/21 08:30

◎ 鄭鴻鈞

打開「健保快易通」，我們能看見每一筆就醫領藥紀錄。但在這個被譽為數位治理典範的APP裡，卻藏著一個致命的斷點：它幾乎不主動提醒你，現在是否該去做癌症篩檢了。打開「健保快易通」，我們能看見每一筆就醫領藥紀錄，但它幾乎不主動提醒你，現在是否該去做癌症篩檢了。圖為健保快易通App主頁。（資料照）打開「健保快易通」，我們能看見每一筆就醫領藥紀錄，但它幾乎不主動提醒你，現在是否該去做癌症篩檢了。圖為健保快易通App主頁。（資料照）

目前的系統設計，將「醫療處置（健保署）」與「預防保健（國健署）」畫在兩條平行線上。民眾在「健康存摺」中能輕易查到哪天看了感冒、領了什麼藥，卻難以在首頁看見顯眼的提示，告訴你：「50歲了，你符合兩年一次的免費大腸癌篩檢」或是「符合肺癌LDCT的補助標準」。

這種「不主動」的提示機制，在資訊落差巨大的偏鄉，代價往往就是生命。在台東，我們看見許多長輩雖然加入了「大家醫計畫」管理三高，卻因為APP介面複雜、資訊散落在不同部會的標籤下，錯失了早期發現癌症的黃金期。如果政府的數位轉型只做到「紀錄」，而沒有做到「主動預警」，那這本存摺就只是電子化的病歷表，而非守護健康的導航儀。許多長輩雖然加入了「大家醫計畫」管理三高，卻因為APP介面複雜、資訊散落在不同部會的標籤下，錯失了早期發現癌症的黃金期；示意圖。（資料照）許多長輩雖然加入了「大家醫計畫」管理三高，卻因為APP介面複雜、資訊散落在不同部會的標籤下，錯失了早期發現癌症的黃金期；示意圖。（資料照）

因此，我們在台東推動「守門者聯盟 2.0」來填補這個鴻溝。既然系統不跳提醒，我們就靠人力與制度來補位：

醫防對接：由診所護理師在大家醫門診中「口頭提示」風險。

實體接送：只要在台9線、台11線或南迴線上「三人成行」，我們就專車接送肺癌、乳癌與胃癌篩檢。

強制介入：只要篩檢陽性，不限人數，專人專車送回醫院確診。

我們不能坐等數位系統完美的那一天。在制度完善前，我們必須用更接地氣的方式，把那些被系統遺忘的長輩，一個個接回來。

（作者為台東基督教醫院副院長、和信治癌中心醫院顧問醫師）

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