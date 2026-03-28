矢板明夫觀點》台灣地位未定 從邊緣觀點漸成為主流

更有意思的是，過去在美國和日本政策圈中，直接強調「台灣地位未定」的聲音並不是主流。但近年來隨著中國軍事壓力不斷升高，越來越多學者與政策人士開始重新檢視戰後歷史。原本被認為比較邊緣的觀點，如今反而逐漸進入國際主流討論。

◎ 矢板明夫

最近讀到一本很有意思的書，書名叫《美國的台灣戰略》。作者是日本政治評論員渡瀬裕哉，這本書在2024年出版。書中訪問了多位曾經在美國政府核心決策圈工作的外交與安全政策人士。透過這些訪談，可以一窺美國政壇菁英是如何思考台灣問題的。

其中一位受訪者，是曾在美國副總統錢尼身邊擔任國家安全顧問的亞洲政策專家葉望輝（Steve Yates）。他長期參與美國對亞洲、尤其是對中國政策和台灣問題的討論，也被認為是川普總統對中國政策的主要幕僚之一。因此，他的觀點相當具有代表性。

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曾在美國副總統錢尼身邊擔任國家安全顧問的亞洲政策專家葉望輝（Steve Yates）。（資料照）葉望輝在書中談到一段歷史事實。第二次世界大戰結束後，日本放棄了台灣，但台灣的最終主權其實並沒有被清楚決定。1951年簽署的《舊金山和平條約》中，日本只是宣布放棄台灣，條文並沒有說明台灣要交給哪一個國家。從國際法角度來看，台灣的地位當時其實是留下空間的。

他透露，當時美國政策圈內部確實討論過不同方案，其中甚至包括讓台灣發展成為一個「獨立政治體」的可能性。只是到了冷戰初期，美國為了對抗共產陣營，最後選擇支持蔣介石的中華民國政府接管台灣。這個決定在當時有其戰略合理性，但也讓台灣問題從此與中國內戰的歷史糾纏在一起。

讀到這段歷史時，讓人很有感觸。很多人今天談台灣問題，彷彿一切都是理所當然的歷史結果。但如果回頭看二戰後國際政治，就會發現事情並不是那麼簡單。很多關鍵決定，其實都是在特定時代背景下做出的戰略選擇。

更有意思的是，過去在美國和日本政策圈中，直接強調「台灣地位未定」的聲音並不是主流。但近年來隨著中國軍事壓力不斷升高，越來越多學者與政策人士開始重新檢視戰後歷史。原本被認為比較邊緣的觀點，如今反而逐漸進入國際主流討論。

美國在台協會（AIT）去年拋出「台灣地位未定論」，引發各界熱議。圖為AIT處長谷立言。（資料照）某種程度上，這也說明一件事情：過去被貼上「台獨派」標籤的一些歷史論述，其實並不只是台灣內部的政治主張。現在在美國與日本的戰略研究中，類似的看法正在越來越多地被認真討論。

當國際社會開始重新理解台灣問題的歷史背景時，台灣也不再只是地圖上的一個小島，而是影響整個印太秩序的重要角色。對台灣來說，這無疑是一個值得期待的變化。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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