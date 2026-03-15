自由開講》把見習近平當成選舉加分 正是國民黨最大的誤判

◎ 不孝

最值得警惕的，不是國民黨主席是否訪中，而是國民黨高層竟能公開把「鄭習會」說成選舉利多。蕭旭岑稱，若「鄭習會」成行，對台灣民眾是好事，也一定有利國民黨選情。蕭旭岑稱，若「鄭習會」成行，對台灣民眾是好事，也一定有利國民黨選情。（資料照）

問題不只在這句話刺耳，而在它說穿了一種盤算：在部分國民黨高層眼裡，與北京最高領導人會面，不只是兩岸互動，還能直接內銷成台灣選舉的政治紅利。但台灣社會真正警戒的，從來不是交流本身，而是北京前提下的交流，竟被包裝成政黨資產。鄭麗文先前已表明想先訪北京，北京也反覆強調，與國民黨交流仍以「九二共識」與「反對台獨」為前提。

這代表所謂「鄭習會」不是普通往來，而是被放進既定政治框架的互動。前提既如此鮮明，還硬要把它講成對台灣有利、對選情加分，等於刻意把最敏感的現實藏起來。

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這代表所謂「鄭習會」不是普通往來，而是被放進既定政治框架的互動；鄭麗文當選國民黨主席後，盼望能拜會習近平，留個歷史定位。（資料照）從連胡會到馬習會，國共互動一直都是國民黨與北京關係的政治測驗。尤其馬習會發生在選前，更證明會面可以製造聲量，卻不會自動轉成信任。因為台灣選民真正要看的，不是誰見到習近平，而是誰在什麼框架下見習近平，又想藉此向社會兌換什麼。當一場會面還沒發生，黨內就先忙著說明「不要怕被抹紅」，其實已經說明這不是利多，而是負擔。

說到底，蕭旭岑暴露的，是一種過時的政治心理：總以為靠近權力中心，權力光環就能轉成島內支持。民主社會的正當性，不靠誰被接見來證明，而靠政黨如何守住分寸、說清立場。把「鄭習會」說成一定加分，真正加上的，恐怕不是分數，而是更多的不信任。

（作者為退休人士）

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