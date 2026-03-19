自由開講》軟硬並行下的結構塑形：北京對台布局的長期風險

◎ 張亞柔

陸委會日前公布2025年第4季「中國大陸情勢」報告，內容涵蓋政治、法律、經貿、交流與軍事等面向。整體觀察顯示，北京對台政策已從過往較為階段性的壓力施作，轉向多軌並行、節奏分明的整體布局。在交流與融合話語之外，制度工具與軍事力量的運用同步強化，呈現出更具長期性的對台戰略架構。

民族敘事：為政策行動鋪陳正當性

習近平於新年談話中重申兩岸同屬一個民族，並強調統一為歷史趨勢；國台辦主任宋濤則透過新年寄語表示將擴大交流合作、深化融合發展，同時強調「反獨、反干涉」。這類表述並非單純年度宣示，而是將民族敘事、歷史定位與政策方向結合，為後續行動提供政治與道德上的論述基礎。當統一被定義為歷史必然，相關政策手段便被合理化為「過程中的必要安排」。這種論述結構，使政治目標先於制度協商，也使對話空間在框架設定之初便受到限縮。

請繼續往下閱讀...

法律標籤：制度工具的戰略轉化

陸委會日前發布2025年第4季「中國大陸情勢」報告，陸委會指出，中共持續對台進行「法律戰」，國台辦將內政部長、教育部長列為「台獨頑固份子」。（取自陸委會臉書）國台辦將我內政部長、教育部長列為「台獨頑固份子」，並點名部分司法官員；地方公安機關亦發布涉及台灣民眾的懸賞通告。北京方面強調相關作法係依法律行事，維護國家主權與安全；陸委會則認為此屬法律戰範疇。關鍵不僅在於個別名單，而在於法律語言的功能轉變——從規範秩序的工具，轉為界定敵我與施加壓力的手段。當政治分歧被納入刑事或安全敘事，制度便不再只是行政手段，而成為戰略延伸。這種標籤化趨勢，將兩岸分歧由政策層次推升至制度對抗層次。

經貿融合：市場交流的政策化

福建推出鼓勵台資企業發展措施，呼應中共中央「十五五」規劃建議。北京強調提供發展機遇與產業合作空間；台灣方面則關注政策導向與產業鏈重組可能帶來的結構性影響。當經濟往來被嵌入國家發展戰略藍圖，其性質已不同於一般市場互動。融合發展不僅是經濟選項，更是政策設計的一環。長期而言，產業依存與政策導向交織，將可能重塑企業行為與資源配置邏輯，使經濟互動承載更明確的政治意涵。

交流與軍事：雙軌節奏的同步化

北京持續推動政黨與地方互動。中央台辦相關單位與國民黨智庫國政基金會在北京舉辦論壇，並由王滬寧會見訪團，重申在「九二共識」基礎上推進往來。此類互動被視為維持溝通管道的重要方式，但其政治前提與代表性在台灣社會仍有不同評價。值得注意的是，第16屆雙城論壇於上海舉行後，北京隨即實施「正義使命-2025」軍事演訓，演練「內線封控、外線拒止」等課目。交流與軍事行動在時間與節奏上的銜接，顯示「軟硬並行」已非策略修辭，而是操作常態。對外釋出合作訊號的同時，也同步強化威懾能力，形成互為補充的雙軌架構。

國民黨智庫2月在北京舉辦論壇，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧（右）接見國民黨副主席蕭旭岑（左）。（資料照，國民黨提供） 外溢效應：區域層級的秩序問題

對於日本政要涉台發言，外長王毅表示台灣地位，已有明確國際法基礎；針對台灣參與APEC事宜，國台辦重申須依「一中原則」，以「中國台北」名義參與，顯示北京對台政策已延伸至國際場域。至於軍事層面，中共國防部公布軍委副主席張又俠與聯參部參謀長劉振立因涉嫌違紀違法接受調查；同時，美方2025年《中國軍力報告》指出，共軍正朝2027年建軍百年目標推進，並強化多項戰略能力。這些發展，使台海議題不僅是兩岸問題，而與區域威懾平衡與安全結構緊密連動。

綜上所述，北京對台操作已從事件式壓力測試，轉向制度化與長期化的結構塑形。交流與融合話語提供政策包裝，法律標籤與軍事演訓構成實質支撐，兩者在同一戰略框架下運行。當政策節奏由單次施壓轉為常態布局，風險的性質也隨之改變。台海的不確定性，不再只是軍事衝突機率的問題，而是制度對抗逐步常態化的問題。若政治前提始終被置於互動之上，威懾能力始終被作為政策後盾，兩岸關係的空間將持續收縮。屆時，真正被改變的，不只是互信程度，而是整個區域秩序的運作邏輯。當壓力成為結構，選項便不再對等，這正是當前情勢最值得警惕之處。

中國外交部長王毅表示台灣地位，已有明確國際法基礎。（法新社檔案照）（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法