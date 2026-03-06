汪浩時間》國民黨與國軍為敵 就是全民公敵！

所謂「先等LOA再編預算」的做法，看似監督，實際上就是拖延戰術。軍購本來就需提前編列預算才能確保採購順位，一旦被迫等待發價書再逐案審查，立法院只要反覆拖延，整個軍備建設就可能被拖上十年。

◎ 汪浩

面對中國軍事威脅持續升高，政府提出八年、上限1.25兆元的國防特別預算，目標是建立不對稱戰力、打造「台灣之盾」、強化AI與C5ISR指管系統，並發展非紅供應鏈與國防產業，全面提升防衛韌性。然而國民黨卻提出僅3800億的版本，甚至以「3800億＋N」的煙霧彈試圖掩飾實質砍到只剩3折的事實。國民黨3月5日提出「3800億+N」軍購提案；圖為國民黨立法院黨團記者會。（資料照）

更嚴重的是，國民黨版本只保留部分已收到發價書（LOA）的軍購案，卻刪除系統整合、人員訓練、無人載具、AI作戰系統與國防產業布局等關鍵項目，將完整的防衛戰略簡化為零散武器採購。這不僅破壞國軍整體作戰體系，也可能讓台灣錯失產線順位，導致軍備取得延宕多年。

所謂「先等LOA再編預算」的做法，看似監督，實際上就是拖延戰術。軍購本來就需提前編列預算才能確保採購順位，一旦被迫等待發價書再逐案審查，立法院只要反覆拖延，整個軍備建設就可能被拖上十年。更令人憂心的是，國民黨版本刪除了IBCS整體防空系統、PrSM精準打擊飛彈、無人機與反無人機系統，以及台美聯合研發與生產計畫。這些正是未來台海防衛的核心能力，一旦缺口形成，受益者只有北京。國民黨版本刪除了IBCS整體防空系統、PrSM精準打擊飛彈、無人機與反無人機系統；圖為PrSM飛彈。（取自洛馬官網）

國防預算不是政黨鬥爭的籌碼，更不是向中國示好的工具。當國民黨削弱國軍戰力、拖延防衛建設，實際上就是讓台灣的安全被打折出售。與國軍為敵、削弱國家防衛能力者，不只是政治問題，而是全民安全的威脅。國民黨若繼續走在削弱國防的道路上，與國軍為敵，最終只會成為台灣叛徒，全民公敵！票投國民黨，台灣沒明天！

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書





