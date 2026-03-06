美台觀測站》分析國民黨擋軍購的版本及鄭麗文投書；我們呼籲朝野應一致對外

以前我們都會說國民黨講英文的跟講中文的內容不一樣，以前會用英文的文章試圖爭取美國人的支持，現在已經同步了，大概也是因為美國早就不吃這套，國會議員和行政部門都已經用了非常重的語氣譴責國民黨擋軍購。事實上，大家都能輕易發現過去很長一段時間國民黨心口不一，一面擋國防預算一面宣稱自己很支持。 ​

中國國民黨主席鄭麗文在美國《外交事務》投書，主張台灣在中美競逐之下不需要「選邊站」，認為台灣應同時與北京與華盛頓合作，維持所謂「戰略能動性與自主空間」。同一時間，國民黨團推出自己的軍購條例版本，把八年1.25兆的特別條例砍成「3800億+N」。



中國國民黨主席鄭麗文在美國《外交事務》投書，主張台灣在中美競逐之下不需要「選邊站」。（取自貼文） ＊一句話的重點：台灣的「能動性」就是我們的民主與自由空間，就是我們與民主國家一起對抗威權擴張的結果。這個世界上最想要、也是唯一想要消滅台灣能動性的國家，就是中國。



大家如果有興趣的話可以把侯友宜選總統的時候投書到《外交事務》上的文章拿出來比對，當時（不過是短短兩年多前）國民黨還會（至少在表面上）強調要加強自我防衛力量，整篇文章把名字遮掉幾乎八九成跟民進黨是一模一樣的立場。然而現在已經完全不演了，不只擋軍購特別條例，其實去年初的時候就把國防部的預算砍得亂七八糟，還凍結我們的無人機園區的計劃預算等等。而在鄭麗文主席上任後，更是完全往中國的政策立場前進。



以前我們都會說國民黨講英文的跟講中文的內容不一樣，以前會用英文的文章試圖爭取美國人的支持，現在已經同步了，大概也是因為美國早就不吃這套，國會議員和行政部門都已經用了非常重的語氣譴責國民黨擋軍購。事實上，大家都能輕易發現過去很長一段時間國民黨心口不一，一面擋國防預算一面宣稱自己很支持。



侯友宜2023年參選總統期間投書到《外交事務》，強調要加強自我防衛力量。（資料照） 而鄭麗文的文章，說好聽一點是天真，但實際上卻是跟整個世界局勢背道而馳。



其實用常識想就知道了，就算你都不知道中國和美國之間目前正進入「戰略競爭」的狀態好了，你說要兩邊合作，那在國家安全戰略要怎麼樣兩邊合作？一邊是台灣的盟友，一邊是要軍事侵略的外在威脅，是要跟中國這邊合作什麼？把美國的情報「合作」過去嗎？



晶片供應鏈要怎麼樣兩邊合作？尤其現在美國禁止各廠商把最高階的晶片賣給中國，你要怎麼樣兩邊合作？



說穿了現在中國國民黨的立場就是反美而已。



想想看什麼叫做不要選邊站？我們從1950年韓戰爆發開始到現在，都一直是在美國這一邊的。長期以來我們的軍事裝備主要來自美國，經濟市場主要是在美國（去年對美國貿易順差1500多億美元，佔我們全部貿易順差的九成以上），科技的合作對象和資本來源主要是在美國，各黨的政客們最常把小孩與資產送出去的目的地也是美國。啊對了，張忠謀先生也是美國人，大家知道嗎？我們的科技業最早也是跟美國技術合作，至今主要客戶也都是在美國。



台灣從1950年韓戰爆發開始到現在，都一直是站在美國這一邊。（法新社檔案照）反觀，這個世界上只有一個國家明白地講說要使用武力侵略我們，整天軍機軍艦繞台侵擾，近年一直不斷大型軍演侵擾，還派了一堆間諜搞破壞和滲透，這唯一的一個對我們具有巨大威脅的國家，不用說是誰了吧？然後你說在美國與中國之間不要選邊站、要站在中間？



如果說要維持能動性，結果卻是要跟那個想要消滅我們能動性的國家合作，這是行不通了。



說穿了就是在全力反美嘛！



搭配立法院方面就是全力惡搞國防預算。



美國政府已經多次明白表示支持「八年1.25兆」的特別預算，國民黨大砍到3800億 + N，並說之後都要拿到發價書才能再審查。



發價書的意思是美國政府的審查作業都已經完成，台灣這邊預算一通過美國那邊馬上就啟動生產。如果以後審查都完成了，還得經過台灣國會一拖就是半年起跳，有哪個廠商要接這個生意？世界上有哪間廠商可以生產線空著半年等你？



你去牛排店吃飯，會點餐完後先離開，跟店家說我回家數一下錢包裡面有沒有錢這樣嗎？



你買預售屋，建商會跟你說你拿到20+N坪？還是你會跟建商說以後要付多少N再看看，這樣會有人賣你房子嗎？



而且國民黨這次打算把美國「已經批准」的八項軍購砍到剩五項。那之後每次都要這樣搞，美國那邊到底是要不要開生產線？有誰會願意生產？



國民黨立法院黨團召開「支持對美軍購，捍衛國家安全」記者會，拍板3800億+N國防特別預算草案，書記長林沛祥（中）、立委王鴻薇（左）、馬文君（右）出席。（資料照） 現在全世界都在排隊搶下單美製武器，而且全球的生產線相當緊繃，結果就台灣自己內部在那邊鬧。你如果嫌美國交貨太慢，那不是應該快一點下單才對嗎？慢一點就會在生產線上的順序往後排，這是很簡單的道理。



所有的軍售品項都是由台灣方面提出的要求，都是我們國軍所需要的，也都是中國那邊最害怕的事。



美軍在近期的軍事行動展現超強壓制力已經再次證明美國軍事力量的強大，而台灣一直以來都和美國有密切合作，也都有美國現役的武器系統。最近的這一波軍售還有後續的規劃都是長期累積與溝通而來的，美國現在也非常希望加強與台灣的合作，很不幸的是有許多幫忙中共扯後腿的政客們。



中國的人大開幕，公布今年國防預算增長7%，官方數字1.91兆人民幣，換算約2,660 億美元。



中國全國人大3月5日開幕，國務院總理李強發表政府工作報告。2026年中國國防預算將增加7%，總額達到1兆9095億元人民幣（約新台幣8.77兆元）。（取自直播） 而且一般來說，中國會刻意低報數字，國際媒體例如Bloomberg和軍事專家預估真正的預算大約是超過3,400億美元。而且這個數字都還沒包含所謂武警、公安、維穩的錢，那是另外的2兆人民幣，加起來將近四兆人民幣。



近日藍營召開所謂的研討會，邀請好幾位所謂的學者專家還有退役將領來談軍購。會中一堆所謂軍事講說中國有多麼強大之類的，推論出台灣最好不要跟中國拼場，因為一定拚不過。



對啊，我們當然拚不過，但我們不是要反攻大陸耶！我們現在要做的事情是加強防衛的力量，尤其是「不對稱作戰」，意思是讓中國要使用武力的話必須要付出很大的代價。而現在中國國民黨的人們是根本連防守都不想守，整天幫忙中共拖累我們的軍事力量。



國民黨的政客們喊出一個最好玩的口號叫做我們沒有擋軍購，是擋下不必要的軍購。



欸，所有的軍購項目都是我們國軍提出來的，經過美國審核通過的，你說到底哪些是不必要的？我們都不會比國軍將領更專業，更不會比美國的戰爭部及國務院官員們更專業，是吧！



再說一次，行政院提出的八年1.25兆新台幣國防特別預算，內容包括2026到2033年的飛彈防禦系統與彈藥、遠程精準武器、無人系統和台美聯合開發案，不只是軍購，也是要加強我們自己的國防工業。



我們很希望朝野能夠一致對外，加強台灣的自我防衛能力。我們都要支持國軍，強化國防能力以及建立起更厲害的產業鏈。中共給台灣的時間不會多。

國防部說明1.25兆國防特別預算籌購武器項目。（本報製表）

