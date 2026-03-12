自由電子報
評論 > 投書

自由開講》北京做科技自主 藍白卻還在賣對中依賴

2026/03/12 17:00

◎ 不孝

中國兩會將審查十五五規劃，真正該看的，不只是成長目標，而是北京已把科技自主、供應鏈安全與產業升級推到更核心的位置。這說明中國對未來的想法，早已不是仰賴外部市場與外部技術，而是盡可能把關鍵能力握回自己手中。中國全國政協會議、全國人大會議3月4、5日在北京召開，將通過中國政府工作報告、「十五五」規劃綱要、預算報告。（路透檔案照）中國全國政協會議、全國人大會議3月4、5日在北京召開，將通過中國政府工作報告、「十五五」規劃綱要、預算報告。（路透檔案照）

偏偏在這個時候，台灣藍白仍反覆兜售同一套老話：只要恢復交流、守住ECFA、重啟服貿、擴大觀光，台灣就能換回紅利與穩定。北京在做的是去依賴，藍白賣的卻是再依賴；北京在為下一輪競爭重整體質，藍白卻還停在九零年代那套「市場會帶來善意、交流會沖淡衝突」的舊幻覺。

問題不在於兩岸能不能做生意，而在於今天的中國，早已不是過去那個急著吸納外資、仰賴台商、用市場開放換取信任的中國。從中國製造2025、雙循環，到十四五、十五五，北京一路都在做同一件事：把關鍵技術、高端製造、核心零組件與制度安全綁成國家戰略。中國今天談科技，不只是談產業，更是在談主導權、談安全、談誰能決定未來規則。

因此，藍白最大的問題，不只是還在講交流，而是仍把中國當成一個可以長期提供市場紅利、並以經貿互賴換取穩定的對象。可北京現在真正要做的，恰恰是減少自己受制於人的脆弱點。當中國自己都在降低外部依賴，藍白卻還要社會相信加深對中連結才是務實，這不是現實主義，而是把過期話術重新包裝上架。藍白最大的問題，是仍把中國當成一個可以長期提供市場紅利、以經貿互賴換取穩定的對象；中共二十大四中全會甫閉幕，會議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。（美聯社檔案照）藍白最大的問題，是仍把中國當成一個可以長期提供市場紅利、以經貿互賴換取穩定的對象；中共二十大四中全會甫閉幕，會議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。（美聯社檔案照）

這套論述最危險之處，不在於它老，而在於它明知現實已變，仍把舊答案硬套新局。把中國重新想像成穩定紅利來源，把經貿互賴說成安全保證，把回頭走舊路叫做務實，最後誤導的不是一時判斷，而是整體方向。

中國在往前調整，藍白卻還在往後倒退。北京看到的是下一輪競爭的硬實力，藍白販賣的卻是上一個年代留下來的心理安慰。看不懂中國已變，卻還要社會回頭擁抱舊路，這才是對中依賴論最危險的地方。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

