自由開講》美國對台軍售與自我防衛責任 川普2.0政策下的戰略考量

◎ 宗介

川普政府去年底宣布的大規模對台軍售案，再次凸顯美國在台海安全議題上的延續性策略。美國戰爭部次長Elbridge Colby在參議院軍事委員會指出，美國長期政策是對台提供防衛性武器，並反對以暴力或脅迫手段改變現狀。他強調，政策保持「強力、清晰但低調」的立場，並以實質成果建構嚇阻能力。行政院提出的8年、1.25兆新台幣國防特別預算，多次被立法院在野黨封殺。（資料照）

這次111億美元軍售案不僅反映美方對台防衛承諾，也與美國國防戰略（National Defense Strategy）目標一致——即強化盟友防衛能力，確保區域安全穩定。柯伯吉特別指出，期望美國提供防衛的盟友，必須盡到自身防衛責任；換言之，台灣必須持續建構拒止型能力，才能在面對中國威脅時展現自衛意志，並配合美方嚇阻戰略。

然而，台灣國內防衛財源爭議仍存在挑戰。行政院提出的8年、1.25兆新台幣國防特別預算，多次被立法院在野黨封殺，引發美國國會跨黨派關切。參議院軍委會主席Roger Wicker及34名聯邦議員致函台灣立法院，明確呼籲支持足以應對中國威脅、展現自衛意志的經費安排。參議院軍委會主席Roger Wicker及34名聯邦議員致函台灣立法院，明確呼籲支持足以應對中國威脅、展現自衛意志的經費安排。（美國參議院官網）

近期朝野共識下，行政院版《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》將於3月6日付委審查，凸顯台灣逐步調整防衛政策的必要性。美方觀察也表明，台灣若無法自行提升防衛能力，即使美國提供先進武器，嚇阻效果仍有限。

請繼續往下閱讀...

綜合而言，川普2.0對台軍售及國防戰略反映兩大重點：一是美國政策延續性與對盟友安全承諾；二是台灣自身防衛責任不可忽視。面對中國日益升高的軍事威脅，台灣必須在資源調度、國防建設與政治共識上取得平衡，才能充分發揮軍售與戰略支持的實際效果。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法