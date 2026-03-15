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自由開講》溝通協作 「受照顧者-自立支援」

2026/03/15 07:30

◎ 李志偉

香港一直特別關注台灣及日本等地，倡議在照顧長者領域上自立支援理念三不 - 「不臥床、不尿布、不約束」。該理念的核心在於協助受照顧者在能力範圍內，慢慢建立自我照顧生活的能力。香港也舉辦了不同的專題研討會與培訓，包括倡議「日本介護福祉」的本地團體「鐵樹銀花」和分享「台灣自立支援」交流的「基督教家庭服務中心 （香港）」等。

作為一名在職男士，在過去五年與印尼籍家庭傭工共同照顧八十多歲高齡母親的過程中，深切體會到在支持「自立支援」的理念與實踐中面對的困難。筆者本文只集中「自立支援 -不尿布」議題，先分享在具體執行理念上面臨不少挑戰，後提出折衷的實踐方案高齡長者普遍存在肌力不足的問題，導致其短距離行走或站立也十分困難；示意圖。（圖取自freepik）高齡長者普遍存在肌力不足的問題，導致其短距離行走或站立也十分困難；示意圖。（圖取自freepik）

首先，高齡長者普遍存在肌力不足的問題，導致其短距離行走或站立也十分困難。長者也因為腎衰竭等問題，常見尿頻困擾，如每數小時即產生尿意，屢見不鮮。就此，在「不尿布」理念下，家庭傭工照顧者白天也不得不配合，每數小時便扶抱長者如廁。奈何在夜間時，照顧者如何處理這個問題呢?

筆者是尊重「不尿布」理念，也曾因受照顧者的尊嚴及想法等，超過半個月整夜頻頻起床扶抱長者如廁。這種重度的生理疲勞往往令照顧者放棄「不尿布」，現實情况下難以完全達成「不」的目標。筆者分享可考慮採取「減量」策略，如「減尿布」，作為折衷的實踐方案：

減尿布：以受照顧者的尊嚴為本，勸誘受照顧者穿著的是一種「小褲」，在夜間時才使用的，並選擇高吸收量（或高密度吸收性）紙尿褲，可防止滲漏而引致不舒適的體感。高齡長者普遍存在肌力不足的問題，導致其短距離行走或站立也十分困難；示意圖。（圖取自freepik）高齡長者普遍存在肌力不足的問題，導致其短距離行走或站立也十分困難；示意圖。（圖取自freepik）

（自動化）床邊便椅：坊間也提議在受照顧者床邊放上「便」，這能縮短行走距離應付如廁需求。但基於衛生因素（如氣味或排泄物放置於床邊），受照顧者對此也難以接受這安排。現時各地包括香港已推出「自動化便椅」，它能自動密封污物並利用特別物料阻隔異味。這類科技產品也提升了「不尿布」的實行性。

筆者指出這非單靠理念，而是取決於各持份者「充分溝通協作」: （一） 尊重受照顧者的個人感受與選擇權, （二） 照顧者 （全職與非全職） 的實務協作能力，及 （三） 結合專業先進的輔具設計（如自動化設備）協助。最後，筆者分享一個簡單的理念：理想的成果，始於充分溝通，成於高效協作。

（作者為香港助理教授）

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