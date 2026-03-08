自由電子報
評論 > 投書

自由開講》不必選邊？不可選邊？還是無法不選一邊？（上）

2026/03/08 17:00

◎ 譚偉恩

21世紀的今天，國際體系再次回到「兩極」（bipolar）的結構狀態，並正走向一場新的「冷戰」（類似觀點可見：Mearsheimer 2014、Christensen 2015、Tunsjø 2018、Doshi 2021、Beckley 2023、Lind 2024）。很多新聞與時評都在談論 白宮的決策者如何執著於圍堵中國的經濟與科技權力，以及北京當局如何設法突破美國的圍堵或挖它的牆角。毋寧，美中已在相互對抗，衝突在兩者間只會越來越多，兩強相爭的連鎖反應將對全球市場的穩定帶來諸多衝擊，也同時讓不可預測性被大幅提升；風險和危機四伏的年代已然降臨。

自由開講》不必選邊？不可選邊？還是無法不選一邊？（上）美國和中國在相互對抗，衝突在兩者間只會越來越多，兩強相爭的連鎖反應將對全球市場的穩定帶來諸多衝擊。（路透檔案照）
台灣不必選邊？ 回應鄭麗文投書

對身處亞太地區的國家來說，中國在經濟與軍事權力上的持續強化，觸發了一種危險的「霸權轉移」邏輯，並促使美國不得不有所回應。當然，這種修昔底德式（Thucydidesian）的悲觀論點不是沒有人質疑（例如：Chan 2007）。不過，考量到當前美中兩大強權合計之總合實力，已超越當年美蘇兩強的實力總和。本文認為，此時此刻美中相互對抗的時空背景遠比上個世紀的冷戰時期更加動盪與複雜（類似觀點可見：Sanger 2024、Paul and Kornprobst 2025）。

因此，有幾件事特別值得人們留意：首先，當今國際體系中，巴西、印度、南非等國家，比起冷戰時期擁有更多的自主性（autonomy）與動能力（agency）。這些行為者的彼此集結正將物理狀態上處於兩極的國際體系導向制度狀態上屬於多極體系（multipolarity）的一種混合秩序，而這種秩序將會持續相當一段時間。其次，美國在「Trump 2.0」時代明顯邊緣化以夥伴聯盟遏制中國共產黨的戰略，轉而聚焦盡可能重塑美國的相對優勢（Li, 2024、Ryan & Burman 2025）。其手段包括向貿易夥伴國榨取關稅，並仿效19世紀的大國協調外交（Concert Diplomacy）來掣肘「動盪軸心」（Axis of Upheaval）

自由開講》不必選邊？不可選邊？還是無法不選一邊？（上）川普再次當選總統後，重塑美國的相對優勢，向貿易夥伴國提高課徵關稅。（法新社檔案照）
中等強權對混合秩序的追求，加上美國對自我優勢的執著，引發了議題或勢力範圍（issues or spheres of influence）的新一輪合作與衝突。這種既動盪又複雜的情勢變遷效應，壓縮了所有美國盟友（包括台灣在內）的外交空間，使其在軍事與經濟安全的制約下，越來越難以不在外交政策中做出抉擇。然而，近日有論者認為（Cheng, 2026），「台灣不必選邊」，以若干模稜兩可或自相矛盾的說法在倡議一種極可能增加台灣安全風險的政策，令人感到無比擔憂。職是之故，針對“Taiwan Doesn’t Have to Choose： Cross-Strait Peace Requires Working with Both Beijing and Washington”提出如下質疑：

「九二共識」模糊不明 難以保護台灣主權

自由開講》不必選邊？不可選邊？還是無法不選一邊？（上）國民黨主席鄭麗文在「外交事務」發表專文，闡述台灣在中美戰略競逐下的角色與選擇，強調不應被迫「選邊站」。（資料照）
首先，這篇文章的標題可能存在筆誤或作者的誤解，因為可以不必選邊的並非台灣，而是某些其它國家；它們或因地緣條件，或因經貿狀態，而得以既跟美國交往，也和北京當局互動，並絕不會被台灣逼迫要在美中之間選邊。事實上，不必選邊要討論的重點是選邊的「必要性」究竟存不存在，而非選邊的「對象」應該是誰或能否兩邊都選。如果作者要有效說服讀者選邊之必要性不存在，理應將論述的重心聚焦於台灣在哪些條件之下可以不用選邊。

其次，此文對「九二共識」的「定義」是否跟北京當局對「九二共識」的「定義」一致？作者能否對此提出保證？倘若文中的定義和北京當局的定義有別，不必選邊的主張是否還有說服力呢？另一方面，文中指出，「九二共識」的功能是創造出一種戰略模糊，而對台灣來說，這種模糊並不是劣勢，而是一項戰略資產，可以保護台灣的主權，還有讓台灣這個島獲得成長之空間。然而，文中同時也說，「九二共識」可以解決兩岸主權的爭端。試問作者，若兩岸依舊存在主權的爭端，「九二共識」要如何保護台灣的主權？詳言之，台灣一定是已經擁有了主權，才必須避免其主權的損傷或流失。

既然已經擁有了主權，和對岸之間的「主權爭端」就只會是北京能否務實接受台灣已經在政治領導人、國防、警政、貨幣、稅賦等五大領域擁有百分之一百的自主性，以致於並非中共治權下的一部分。此外，台灣從1996年以來不曾做過侵犯或減損對岸政治實體任何權利或安全之行為，反而是對岸的統治者自1996年以來持續對台灣進行軍事武嚇。因此，相較於作者自己在文中提及的台灣戰略位置、先進科技的領導地位，還有堅實的民主制度，一個定義上模糊不明的「九二共識」根本難以保護台灣的主權；相反地，這個虛偽的共識為1992年之後的台灣帶來很多主權上不必要的爭議與困擾。

國民黨與北京當局對「九二共識」的「定義」是否一致。圖為中國政協主席王滬寧（前右）日前在北京接見國民黨副主席蕭旭岑（前左）。（中央社資料照）國民黨與北京當局對「九二共識」的「定義」是否一致。圖為中國政協主席王滬寧（前右）日前在北京接見國民黨副主席蕭旭岑（前左）。（中央社資料照）（作者為國立中興大學國政所教授）

