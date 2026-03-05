名家分享~扛布者》輸球又傷傑憲後／台灣隊燃燒吧 力拚後3場！

也得有其他發動機跳出來才行。這讓我想到08年奧運資格賽時，我們可以一路過關斬將，最後扛著鋒炮去北京。這次我們也還是可以比照辦理，剩下三場穩穩抓下來，帶著所有台灣人去邁阿密吧！

◎ 扛布者-為紡織而活的男子

台灣隊長陳傑憲遭觸身球擊中，隨即退場。（資料照）#辛苦了

.

陳傑憲。

.

其實最讓我感動的不全然是12強那個驚天一轟。

.

更多是在23年經典賽，那時對我們來說也是個最不好的開局，對巴拿馬失去大量的分數且敗北，不只是需要贏，更需要逆轉得失分差的劣勢，陳傑憲四局就算拐了一下仍拚上三壘，振臂高呼的模樣。

.

讓我們看到仍有晉級東京的希望。

.

#只是說

.

好像我們還真的就不是那麼會打季前的國際賽。

.

包括今年以內的十多年來，除了13年首勝告捷外，17年慘敗給以色列，而且還發生【誰在一壘】的奇怪狀況，23年原本也是信心滿滿可以贏過巴拿馬。結果反之還被巴拿馬開了魯閣，輸掉當初覺得最有機會贏的一場比賽。



2023經典賽台灣隊首戰不敵巴拿馬。讓大家好意外。（資料照）



這點我想就跟調整節奏有絕對的關連。

.

畢竟我們選手多數在這個階段都還在調整階段，一來狀態都很難調整到完全備戰狀態，甚至多數選手可能都還有用球上的限制，反之如澳洲、或者其他國家的選手可能在這個時候拚戰冬季聯盟，手感正好就可以上陣。使這類型國際賽對我們來說，挑戰難度來得更高。



台灣隊勇奪世界12強棒球錦標賽冠軍。（翻攝自中華民國棒協粉絲頁）#所以

.

在狀況不熱的情況下，不論是投打守都有可能備受士氣影響的。

.

這時候的我們就需要一個發動機來帶動士氣，陳傑憲往往就是個最佳的選擇。不論是在休息室帶動氣氛，還是在場上用肢體動作帶起球隊反攻/進攻的士氣。他絕對是一個最棒的發動機。



陳傑憲不論是在休息室帶動氣氛，還是在場上用肢體動作帶起球隊反攻/進攻的士氣；圖為陳傑憲在世界12強棒球冠軍賽在胸前劃框手勢。（資料照）荷蘭一役三壘上振臂高呼，雖說那時也已經大幅領先。

.

但就讓球迷們相信台灣隊已經完全活過來了，我們有機會真的創造出三連勝，一路闖過預賽，直達東京。

#最後

.

雖然多少還是希望陳傑憲能持續在這屆WBC一樣延續過往發光發熱的表現。

.

但假設骨裂了，那也請不要再硬拚下去了。好好休息、養傷，備戰球季為職業生涯打拼，才是你現在該走的道路。畢竟作為職業選手，選手生涯才是重中之重，如果傷了又不休息，損耗了選手生命，導致提早退休，才是真正的得不償失。

.

只是說少了這發動機後

.

也得有其他發動機跳出來才行。這讓我想到08年奧運資格賽時，我們可以一路過關斬將，最後扛著鋒炮去北京。這次我們也還是可以比照辦理，剩下三場穩穩抓下來，帶著所有台灣人去邁阿密吧！

（作者為紡織業務）

本文經授權轉載自扛布者-為紡織而活的男子臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法