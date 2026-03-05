自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~扛布者》輸球又傷傑憲後／台灣隊燃燒吧 力拚後3場！

也得有其他發動機跳出來才行。這讓我想到08年奧運資格賽時，我們可以一路過關斬將，最後扛著鋒炮去北京。這次我們也還是可以比照辦理，剩下三場穩穩抓下來，帶著所有台灣人去邁阿密吧！
名家分享

名家分享

2026/03/05 18:00

◎ 扛布者-為紡織而活的男子

台灣隊長陳傑憲遭觸身球擊中，隨即退場。（資料照）台灣隊長陳傑憲遭觸身球擊中，隨即退場。（資料照）#辛苦了
.
陳傑憲。
.
其實最讓我感動的不全然是12強那個驚天一轟。
.
更多是在23年經典賽，那時對我們來說也是個最不好的開局，對巴拿馬失去大量的分數且敗北，不只是需要贏，更需要逆轉得失分差的劣勢，陳傑憲四局就算拐了一下仍拚上三壘，振臂高呼的模樣。
.
讓我們看到仍有晉級東京的希望。
.
#只是說
.
好像我們還真的就不是那麼會打季前的國際賽。
.
包括今年以內的十多年來，除了13年首勝告捷外，17年慘敗給以色列，而且還發生【誰在一壘】的奇怪狀況，23年原本也是信心滿滿可以贏過巴拿馬。結果反之還被巴拿馬開了魯閣，輸掉當初覺得最有機會贏的一場比賽。

名家分享~扛布者》輸球又傷傑憲後／台灣隊燃燒吧 力拚後3場！2023經典賽台灣隊首戰不敵巴拿馬。讓大家好意外。（資料照）

這點我想就跟調整節奏有絕對的關連。
.
畢竟我們選手多數在這個階段都還在調整階段，一來狀態都很難調整到完全備戰狀態，甚至多數選手可能都還有用球上的限制，反之如澳洲、或者其他國家的選手可能在這個時候拚戰冬季聯盟，手感正好就可以上陣。使這類型國際賽對我們來說，挑戰難度來得更高。

台灣隊勇奪世界12強棒球錦標賽冠軍。（翻攝自中華民國棒協粉絲頁）台灣隊勇奪世界12強棒球錦標賽冠軍。（翻攝自中華民國棒協粉絲頁）#所以
.
在狀況不熱的情況下，不論是投打守都有可能備受士氣影響的。
.
這時候的我們就需要一個發動機來帶動士氣，陳傑憲往往就是個最佳的選擇。不論是在休息室帶動氣氛，還是在場上用肢體動作帶起球隊反攻/進攻的士氣。他絕對是一個最棒的發動機

陳傑憲不論是在休息室帶動氣氛，還是在場上用肢體動作帶起球隊反攻/進攻的士氣；圖為陳傑憲在世界12強棒球冠軍賽在胸前劃框手勢。（資料照）陳傑憲不論是在休息室帶動氣氛，還是在場上用肢體動作帶起球隊反攻/進攻的士氣；圖為陳傑憲在世界12強棒球冠軍賽在胸前劃框手勢。（資料照）荷蘭一役三壘上振臂高呼，雖說那時也已經大幅領先。
.
但就讓球迷們相信台灣隊已經完全活過來了，我們有機會真的創造出三連勝，一路闖過預賽，直達東京。

#最後
.
雖然多少還是希望陳傑憲能持續在這屆WBC一樣延續過往發光發熱的表現。
.
但假設骨裂了，那也請不要再硬拚下去了。好好休息、養傷，備戰球季為職業生涯打拼，才是你現在該走的道路。畢竟作為職業選手，選手生涯才是重中之重，如果傷了又不休息，損耗了選手生命，導致提早退休，才是真正的得不償失。
.
只是說少了這發動機後
.
也得有其他發動機跳出來才行。這讓我想到08年奧運資格賽時，我們可以一路過關斬將，最後扛著鋒炮去北京。這次我們也還是可以比照辦理，剩下三場穩穩抓下來，帶著所有台灣人去邁阿密吧！

（作者為紡織業務）

本文經授權轉載自扛布者-為紡織而活的男子臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書