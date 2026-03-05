自由開講》國防刻不容緩，期待專業審查，儘速通過

◎ 李文忠

欣見明日立法院將「國防特別預算」付委。台海形勢詭譎，中共是否武統台灣，取決於其意願及能力，在意願方面，統一台灣是百年夙願，習時期尤其殷切；在能力方面，預判解放軍在2027年具備渡海攻台能力，2035年具備對美軍「反介入/拒止」能力。換句話說，台灣迫不及待要儘速提昇防衛戰力，政治攻防不應拖延建軍備戰傷害國家生存。

藍白立委已10度封殺院版軍購特別條例排入院會議程，立法院終於將「國防特別預算」付委審查。（資料照）下一關是專業審查。

説到専業，立法院國防專業委員就1個半，這本來不是問題，只要尊重専業意見即可，這才是問題。國防部専業不差，但宥於「yes Man」文化及台美軍售是賣方市場，軍方從防衛戰略到軍購項目都唯美方馬首是瞻，幸好美軍是世界一流部隊，對台海軍事形勢瞭若指掌，問題也不大。但不一定照單全收，要照單全收也要說出個道理。

特別預算投資重點在一防空及反飛彈，即台灣之盾，二應對渡海及登岸之敵，這是守勢防衛戰略選擇尚稱穩當。亮點在：一整合防空及反飛彈系統，並與美方合作研發，高度重視C5ISR及戰場管理系统，但是否充份理解系統工程（System of System）的關鍵性，不得而知。二強化本土軍工產能，包括無人機及彈藥生産，在產線未建立前，先外購無PAC-3 MSE攔截敵方彈道飛彈的作戰效益相當優異，這是各國爭相向美提交採購案的關鍵原因。圖為美軍的愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE）發射瞬間。（取自美軍DVIDS網站）人機及砲彈來補足戰備存量及訓練需求，至於同樣重要的反無人機、電戰及關鍵零組件產製维修是否也納入重點，不明朗。

為了維護國會監督權及預算紀律，本人建議在程序上應遵守三項準則：

一、沒有編列特別預算正當性及必要性的項目回歸正常預算。

二、美方未完成內部政府程序及國會程序的項目不得動支。

參謀總長梅家樹上將說明C5ISR系統，包含「人工智慧決策支援系統」及「戰術網路情資分享套件」，將有效整合各級部隊資訊，大幅加速「擊殺網」的建置與運作效率。（取自總統府官方直播）

三、延遲交付超過一定期限的項目須重報委員會經同意後始得動支。

在軍事専業上，本人建議須符合兩項準則：一防衛戰略優先，二不對稱邏輯。首先我們來設想未來戰爭的場景：台海一旦有事，進入解放軍全面進犯的階段，一定是電戰、飛彈、火砲、戰機、無人機先行，持續飽和攻撃。美軍及盟軍東來，協助扼守台灣兩端，但在緒戰之初，不致攻撃海峽及中國本土，換句話說，國軍勢必獨力對抗渡海及對岸之敵。

明乎此，我們防衛構想的問題及困難就清晰起來了：

第一、戰力保存。在持續飽和攻撃下，保存下來的戰力才是戰力。好看、先進的載台及武器系统固然有需要，但數量必須大幅減少。更重要的工作是挖深、加固、分散、機動、偽裝、隱匿、電子干擾、多重備援、快速修復。武器採暖的優先選項是量大、價廉、機動性強，但高效、致命，這就是不對稱邏輯。

第二、源頭攻撃。台灣的國防經費、軍事科技有限，沒有能力與解放軍打飛彈對飛彈、戰機對戰機、軍艦對軍艦的消耗戰，但對當面港口、機場、飛彈陣地、軍事要點、部隊及後勤集結節點，不能不具備相當反制能量，目的在阻撓破壞其作戰節奏。

通過上述討論，我們可以就美方同意的三項千億軍售案進一步評估：

-愛國者三型。最先進的反飛彈系統，台灣之盾的核心，對安定民心士氣至關重要。但一則愛國者反制的是短中程戰術飛彈而非巡弋飛彈、導引火箭砲、無人飛機，這三項都是攻台主要武器。二則愛國者十分昂貴，每枚200萬~400萬美金，攔截必須兩枚對一枚，且不論數量如何，很快就消耗殆盡。以後如有增加採購需求，不能不再三思量。

-M109A7自走砲。先進高效，佈署於西部丘陵地，具機動性，打撃半渡及搶灘之敵。但單價太昂貴了，移動速度不快，如何應付滿天無人機群的圍攻？這與已成軍的M1A2T戰車一樣，都是在打昨天而非明天的戰爭，有待商確。

-海馬士。最先進的導引火箭，獲得實戰驗証，國軍採購的是射程70公里及300公里，後者可打到對岸，未來應爭取500公里的多彈頭DrSM。

陸軍海馬士系統是最先進的導引火箭，獲得實戰驗証。（資料照）在野黨實質嚴格審查，理所當然，但不宜越徂代庖，逾越立法-行政分際。更重要地是，其版本所展現的専業程度令人摇頭。舉例來說，在野版本將國防部版本兩大亮點：

C5ISR、戰場管理、系統整合及強化本土軍工產能，通通跳過，難以理解。再舉例來說，所謂「3500億+N」的版本，貽笑大方，難不成美方每通過一項軍售案，國民黨就提一次特別條例？事實上特別條例通過並非空白授權，未來國防部依本條例編列預算仍要送立法院逐項審查。

我給在野黨的建議是：好好扮演監督制衡的角色，不懂専業就請教専業，該删的删，該回歸年度預算的回歸年度預算，該設定但書門檻的入法，該以附帶決議敦促國防部及美方的提附帶決議，該過的趕快過！

立法院國民黨團於3月5日上午召開記者會，公布黨團版3500億元軍購特別條例草案。（資料照）（作者為前立法委員）

