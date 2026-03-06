自由開講》「讓蔣介石出場」 台灣沒有「失算的本錢」

◎ 常遇秋

美國國務卿魯比歐（Marco Antonio Rubio）3日在國會向參、眾兩議院簡報表示，表示美國接下來幾小時到幾天內，將「讓蔣介石出場」（unleash Chiang）！這是「山雨欲來風滿樓」的警訊，台灣必須提早因應這國際大變局！美國國務卿魯比歐3日在國會向參、眾兩議院簡報表示，表示美國接下來幾小時到幾天內，將「讓蔣介石出場」。（美聯社檔案照）

對此，筆者提出幾點看法。首先，「讓蔣介石出場」是「冷戰時術語」，美國婉轉表達出「將動用壓倒性武力」！股市一向是最敏感的，看看台股4日終場重挫1494點，創史上第三大跌點 。南韓、日本與美國的股市，近日也是狂跌，風險可見一斑。未來數日，如果美國與以色列和伊朗，互不退讓，這場戰爭局勢將「一發不可收拾」。

其次，「兵不厭詐」，古有明訓！美國與以色列聯手攻打伊朗，中東情勢升溫，某名嘴大膽預測「美國不敢打伊朗」！結果是美伊談判尚未結束，美以的「奇兵」已降臨對伊朗「斬首」，最高領導人哈米尼身亡。台灣更該「立即強化國防」，「立法院」也該「盡速」通過「軍購案」！若再拖延，對台灣是風險與危機！

其三，國際局勢急速變動，不容台灣的判斷出現閃失！根據《伊朗國際通訊社》最新報導，伊朗最高領袖哈梅內伊身亡之後，伊朗專家會議已快速選出「強硬派」的哈梅內伊之子穆吉塔巴巴（Mojtaba Khamenei），當下一任最高領袖。伊朗態度，將更強硬。美國戰爭部3月4日向國會表示，伊朗最高領袖哈米尼係死於「以色列」空襲，「並非美國」軍事行動一部分；圖為伊朗最高領袖哈米尼。（歐新社檔案照）

美國國務卿魯比歐3日表示，要「讓蔣介石出場」，美國再次使出「烏賊戰術」，讓人摸不清目的。因為美國戰爭部3月4日向國會表示，伊朗最高領袖哈米尼係死於「以色列」空襲，「並非美國」軍事行動一部分。中國的王毅近日與以色列外長薩爾通電話，表示「軍事實力的真正價值不在戰場，而是在於預防戰爭。」中國軍機近幾日竟然「不再擾台」，這是中國要「追求和平」嗎？

最後，看看美國、伊朗與中國的「連動關係」與「戰略運用」！台灣自己必須「團結」，繃緊神經，以防「突襲」！不管這「突襲」是來自經濟，或是國安，台灣都沒有「失算的本錢」！

（作者為教育人員）

