自由開講》魏哲家與高市早苗的「小插曲」，台積電嗅到什麼風向？

2026/03/11 08:30

◎ 張慶華

日本國會改選以自民黨史詩級大勝落幕了，在這場日本國內外矚目的超短期決戰期間，除了高市早苗競選影片（【高市総裁メッセージ】日本列島を、強く豊かに。）已超過1.6億次觀看、小泉進次郎以總裁選舉落敗自我調侃的催票演說，還有一個畫面格外引人注目，那就是台積電董事長魏哲家拜會高市早苗，並送上高市早苗著作的畫面。

罕見政治表態 台積電嗅到什麼風向？

在這場會面中，魏哲家從口袋拿出高市早苗的著作《邁向美麗、強韌、成長的國家—我的「日本經濟強韌化計畫」》，高市當場愣住的神情被鏡頭完整捕捉，也迅速成為媒體與市場討論的焦點。

日本首相高市早苗（右）看到台積電董事長魏哲家（左）拿出自己的著作，相當驚訝。（路透檔案照）日本首相高市早苗（右）看到台積電董事長魏哲家（左）拿出自己的著作，相當驚訝。（路透檔案照） 乍看只是一個禮貌性的互動畫面，但這顯然不是雙方套招，而是台積電的巧思，不只可以擄獲日本首相的好感，更可以向全世界釋放「台積電支持高市早苗」的強烈訊號。

如果台積電是熱衷權力尋租的企業，那力挺政治人物不足為奇，但這說不通，台積電向來對政治謹守分寸，而且台積電並非有求於日本，赴日設廠是應日本政府與產業界的積極拉攏，各項建設配套日本都主動配合。

既然如此，魏哲家主動表態的理由只有一個：希望高市早苗領導的自民黨勝選。

當然，選前民調已經顯示自民黨與日本維新的執政聯盟會取得過半席次，台積電助選或許不過是錦上添花。但對台積電而言，高市政權邁向長期安定執政的意義非凡，這有助於日本強化關鍵產業投資、增加國防預算、鞏固日美聯盟，進而提高對中國的嚇阻力，達成東亞情勢的穩定。

自由開講》魏哲家與高市早苗的「小插曲」，台積電嗅到什麼風向？選前民調已經顯示，自民黨與日本維新的執政聯盟在日本國會選舉將取得過半席次。（路透檔案照）

 張忠謀名言：台積電將成地緣策略家的兵家必爭之地

台積電從來都不是會輕易介入黨派政治的公司，甚至會刻意與選舉劃清界線，只會對重大產業政策表態。但這並不代表台積電是政治小白，雖然台積電高層並不像輝達執行長黃仁勳長袖善舞，其政治敏感度絕不亞於全球任何企業。

台積電創辦人張忠謀深知，半導體產業起源於美國的國防產業需求，而台積電本身更是台灣政府扶植的工研院衍生公司。儘管在全球化時代台積電大力擁抱自由貿易，美中貿易戰開打之後，張忠謀也是全球科技業最早調整思維的領袖，在2019年說出歷史性發言：「世界局勢變化大，不再平靜，台積電將成地緣策略家的兵家必爭之地。 」

在張忠謀示警後不久，台積電就啟動了對美國、日本、德國的投資計劃，並招募具政治經濟學或國際關係博士學位的商業情報分析師職缺。台積電仍然保留中國南京廠，但美國一將華為列入實體清單，台積電二話不說立刻斷供先進晶片。

在台美關稅談判期間，台積電積極參與對美溝通過程，國內在野黨不停質疑護國神山會被掏空，魏哲家更親上火線闢謠，說明台積電建廠決策是基於美國客戶的信任與需求。

台積電將成為地緣策略家的兵家必爭之地。（資料照）台積電將成為地緣策略家的兵家必爭之地。（資料照） 台積電董事會移師熊本 二廠靈活佈局

台灣產業界早有共識，由於國內天然資源有限，加上地緣政治動盪、去風險化佈局成為時代主流，台灣應該與美國、日本緊密結盟，才能創造最大的商業利潤與國家利益。

雖然美國因為市場規模最大，吸引了最多的台商投資，但日本與台灣的合作深度不容小覷。除了舉國之力迅速完成台積電熊本一廠建置，日本還跑在美國前頭推動「台灣模式」，在九州地區模仿台灣營造科技產業聚落。

高市政權上台，日本產業政策主軸從安倍經濟學的刺激經濟、建設經濟，轉向高市經濟學的戰略經濟。高市早苗將防衛科技、半導體、能源安全、AI 產業視為國家成長的新支柱，兼顧供應鏈韌性與國防安全。而這些投資領域與台積電的發展相契合，使台積電修改原本疫情期間設定的熊本二廠規劃，轉為在熊本二廠生產3奈米晶片。

可以說，日本與台灣的產業政策兼容性最高，而台積電的日本佈局，體現台廠供應鏈不只重視美國的戰略轉向，也呼應AI時代的市場需求，抓緊「高市經濟學」擴大產業投資的機會。儘管日本因為日元疲軟而面臨重大財政挑戰，但這是兩面刃，反而有利台商在這個機會窗口擴大對日投資。

作為指標性企業的台積電，這次罕見地主動表態支持高市早苗，可見台積電已認定，若對政治置身事外反而會讓自己不能管控風險。這是在前述產官合作的基礎之上，由台灣企業跨出更前進的一步。

台積電修改原本疫情期間設定的熊本二廠規劃，轉為在熊本二廠生產3奈米晶片。（資料照）台積電修改原本疫情期間設定的熊本二廠規劃，轉為在熊本二廠生產3奈米晶片。（資料照） 台灣供應鏈集體表態親美親日

不只是台積電注意到世局變化，在台積電赴美國亞利桑那設廠之後，供應鏈台廠跟著組織了「新東向聯盟」。台積電關鍵材料供應商崇越科技，其創辦人郭智輝是新東向聯盟的核心人物之一，後來加入賴清德政府，以經濟部長的角色推動台美、台日經貿合作。

台灣的經濟發展模式雖然有諸多產官學合作的案例，但是企業領袖入閣擔任財經首長，消除政府與產業界的認知落差，引導政策資源落實在企業真實需求上，這是十分特殊的現象。

郭智輝任內最重要的「境外關內」構想，政策支持海外投資及擴展市場，最關鍵的一環就是設立海外園區。郭智輝作為產業界的代表，在完成政治面對美日投資佈局的階段性任務、卸任經長職務後，仍以訪問學人及台灣日本關係協會理事等身分穿梭台日之間，側面證明台灣產業人士透過產官學多管齊下，在美國、日本緊鑼密鼓佈局。

產業與政治合作的類似案例，還有鴻海董事長劉揚偉明白呼籲貿易談判應「相信政府」，主導電電公會先行在全球評估產業聚落，甚至主動協助行政院副院長鄭麗君與美國商務部長盧特尼克建立溝通管道。

郭智輝任內最重要的「境外關內」構想，政策支持海外投資及擴展市場，最關鍵的一環就是設立海外園區。（資料照）郭智輝任內最重要的「境外關內」構想，政策支持海外投資及擴展市場，最關鍵的一環就是設立海外園區。（資料照） 在緯創忘年會上，董事長林憲銘表示台美關稅談判結果良好，強調「我是覺得應該是要給政府掌聲了，因為確實不是很容易」。現在台灣產業界跑在前頭主動幫助政府拓展國際空間，並且會在政治人物策略正確時，公開表態支持。

嗅到政治風向，迅速改變思維、主動出擊，加上長期累積的製造實力，讓台灣已經從代工角色蛻變，成為新時代全球遊戲規則制定者。台灣的經濟國力還在成長，而審慎、靈活的佈局能力，就是我們的最強武器

（作者為產經分析師）

