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自由開講》器捐關鍵數據崩跌／中國民間恐慌加劇 台灣小心被滲透

2026/03/14 17:00

◎ 薛蕾

中國欲將器官移植發展成為全球領域的巨頭，近年不斷加強宣傳的一個數據是，全國人體器官捐獻志願登記累計人數。據中國紅十字會總會、中國人體器官捐獻管理中心等公開信息，全國器捐登記累計人數區分年度（基準日為當年度12月底）來看，2020年至2025年這六年的累計登記人數，依序是：283萬餘人、426萬餘人、583萬餘人、665萬餘人、701萬餘人、730萬餘人。

然而，還有一個比「累計」人數更為關鍵，且更具有指標性與宣傳價值的「新增」登記人數，官方總是避而不提，因為這個關鍵數據呈現的是一個陡然向下的箭頭。根據累計人數可計算出2021至2025年這五年的新增登記人數，依序是：143萬餘人、157萬餘人、82萬餘、36萬餘人、29萬餘人，明顯這是一條斷崖式下降的曲線。更具有指標性與宣傳價值的「新增」登記人數，官方總是避而不提，因為這個關鍵數據呈現的是一個陡然向下的箭頭；示意圖。（彭博檔案照）更具有指標性與宣傳價值的「新增」登記人數，官方總是避而不提，因為這個關鍵數據呈現的是一個陡然向下的箭頭；示意圖。（彭博檔案照）

中國器官捐獻新增登記人數在近幾年腰斬再腰斬，不是沒有原因，看看那些讓中國民眾後怕而官方重點表彰宣揚「腦死亡捐器官救N人」的器捐案例。2022年1月，浙江台州21歲女大學生金彤車禍腦死亡，捐出雙腎和肝臟，網友挖出金彤曾在2021年6月23日登記成為器官捐贈志願者。

2022年8月，江蘇無錫18歲女孩陸希雅騎車撞向護欄，送醫十二天后被判定腦死亡，捐出包括一肝、兩腎、雙肺等7個器官。網友注意到一個細節，陸希雅在高考完後曾去參加了一次無償獻血，然後一個多月後就發生意外了

2022年9月，山東青島21歲研究生劉佳麗突發意外（什麼意外沒有說明），經搶救無效後被宣佈腦死亡，然後捐出她的心臟、肺臟、肝臟、雙腎和眼角膜捐有傳言指出，中國有家長擔憂小孩的性命安全，紛紛拒絕讓小孩到學校上課，擔心有去無回。手術房示意圖，與本文無關。（法新社檔案照）有傳言指出，中國有家長擔憂小孩的性命安全，紛紛拒絕讓小孩到學校上課，擔心有去無回。手術房示意圖，與本文無關。（法新社檔案照）

2022年11月，福建南平26歲女孩陳春香騎車出門突遇車禍，一輛右轉轎車追尾了她的電動車，送醫次日即被宣佈出現腦死現象，十天後醫院摘除了陳春香包括心臟在內的5個大器官和一對眼角膜。陳春香的姐姐被一通電話告知，陳春香已在2020年5月登記捐獻器官。

2022年12月，廣西23歲大四醫學生易海欣在校突然昏迷（什麼原因沒有說明），送醫十天后被判定腦死亡，捐出她的心臟、肺臟、肝臟和兩顆腎臟。

2023年1月，山東日照20歲大學生丁少彤騎自行車摔倒，送醫兩天後被宣佈腦死亡，然後他的心臟、肺臟、肝臟、雙腎和眼角膜被摘除移植給多名受體。

2023年4月，湖北武漢24歲碩士生隆星宇被判定腦死亡狀態，次日上午就把他的心臟、肝臟、兩腎和一對角膜捐出去了。

在中國諸如此類的器捐案例中，器捐者幾乎都具有以下特點：學生群體與年輕人占比高，因意外事故或突發疾病，生前若曾登記器捐的時間通常很短，被宣佈腦死亡後的配型也很快。

中國官方拼命在宣傳鼓動器官捐獻，新增登記人數卻持續崩跌，顯示中國民間對器官捐獻引發的恐慌在加劇，而台灣則是要小心中國器官的另類滲透2014年，前中國衛生部副部長黃潔夫就曾來台表示要建立「兩岸器官移植平台」。2014年，前中國衛生部副部長黃潔夫就曾來台表示要建立「兩岸器官移植平台」。

早在2014年，前中國衛生部副部長黃潔夫就曾來台表示要建立「兩岸器官移植平台」。雖然中國器官合法輸台的野心沒有得逞，但仍在通過私下管道滲透台灣患者。筆者親友是醫院透析中心的護理師，據她表示透析圈公開的秘密，腎友討論去中國做器官移植手術，即便是在台灣疫情期間，還是有腎友被招攬去中國換腎。希望台灣政府要能有效防止國人到中國器官移植，以避免中國器官的另類滲透，也避免國人成為中國器官來源不明不法的幫兇。

（作者為文字工作者）

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