自由開講》政治即經濟 從工程建議款到長照分配的權力轉型

◎ 蕭錫惠

政治即經濟，經濟即政治。在地方政治中，這不是口號，而是每日運作的現實。若只談人情網絡與組織動員，而忽略財政分配結構，就無法理解基層治理為何難以翻轉。

分配權 地方政治的隱形核心

地方政治的核心，實質上是資源的「分配權」。以小型工程建議款為例，路燈維修、水溝清淤、社區鋪面整修，看似瑣碎，卻是民代展現「解決問題能力」的最佳舞台。當資源分配標準不清、績效評估不足時，這些預算往往優先流向既有的支持網絡。這種「人情效率」雖然在制度失靈時提供了即時救濟，卻也讓政治競爭轉化為資源競爭。分配權集中於少數人，選民感受到的便不是制度的進步，而是個人的恩惠。隨著超高齡化社會來臨，分配結構已從傳統工程延伸至社福體系；示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）

從建設轉向社福 長照制度的資源流向

隨著超高齡化社會來臨，分配結構已從傳統工程延伸至社福體系。長照制度每年動用逾數百億預算，初衷是減輕家庭負擔。但在實務上，補助資格判定、服務單位核定、乃至給付標準，皆涉及龐大的行政裁量空間。當家屬面對繁瑣流程與漫長等待，卻同時目睹層層中介運作時，難免產生疑問：龐大的預算究竟流入了誰的手中？為何第一線的困難依舊存在？

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制度失靈下的「中介依賴」

由於申請程序高度依賴仲介，家庭在急迫需求下幾乎沒有替代選項；示意圖。（資料照）外籍看護仲介制度更將此結構檯面化。由於申請程序高度依賴仲介，家庭在急迫需求下幾乎沒有替代選項。當制度設計讓中介成為不可或缺的一環，政治人物自然順勢扮演「協調者」。這並非制度完全失敗，而是因為制度的不透明，強化了人民對特定管道的依賴。

問題不在預算不足，而在分配邏輯仍保留高度的人治空間。當制度無法直接、公平地回應人民，人情便會填補空缺；當裁量權缺乏透明，支持網絡便順理成章成為資源分配的管道。

轉型之路：從「關係導向」走向「規則導向」

民主若不能改革分配結構，終究只是在輪替權力，而非改變權力。若要真正推動地方政治轉型，改革焦點應從選舉動員轉向分配制度的科學化與透明化：

1.建議款全面透明化：預算應圖像化呈現，並逐筆揭露申請項目與金額，接受社會監督。

2.長照給付流程去中介化：簡化核定流程，讓資源直達家庭，減少人為裁量的灰色地帶。

3.仲介費用與結構公開：透過公開資訊，降低家庭對特定管道的依賴。

真正成熟的民主，不只是選舉過程的公平，更是資源分配的公平。唯有讓經濟運作回歸制度，而非依附於人際關係，地方政治才可能迎來真正的專業治理。

（作者為自由撰稿人）

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