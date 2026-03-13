自由開講》極限施壓未解、交流難行 邱垂正點出兩岸關鍵癥結

◎ Lin

極限施壓未鬆動 交流難回正軌

邱垂正日前出席海基會「大陸台商春節活動」時直言，若中共對台「極限施壓」沒有改善，兩岸關係要恢復正常、健康、有序的交流將十分辛苦。他強調，我方始終秉持對等尊嚴原則，期盼陸方在新的一年能相向而行。此番談話點出當前兩岸互動的核心矛盾：一方面喊促融合、促交流，另一方面卻以軍事、法律與經濟手段步步進逼，結構性壓力未解，交流自然難以真正回暖。

觀光議題政治化 結構問題被擱置

針對陸方宣布開放上海居民赴金馬旅遊，邱垂正指出，我方早在2025年2月即透過台旅會致函對岸海旅會，盼就旅遊安全、品質、穩定性與公平性等結構問題展開溝通，卻遲未獲得實質回應。顯示觀光議題在中共操作下，往往成為政治工具，而非純粹民間交流。若缺乏制度化協商與互信基礎，即便短期開放措施，也難以帶動長期穩定往來。陸委會主委邱垂正在大陸台商春節活動致詞時強調，我方始終秉持對等尊嚴原則，期盼陸方在新的一年能相向而行。（資料照）

「反獨促統」雙軌並進 壓力成為常態

邱垂正指出，中共對台政策仍是「反獨、反介入」與「促統、促融合」雙軌並行，複合式施壓並未鬆動，包括針對性軍演常態化，以及以國安與「懲獨」為由的法律戰。這種在政治與軍事層面加壓、在經濟與交流層面拉攏的策略，形成高度不對稱環境，使兩岸互動始終處於壓力陰影之下。

台商風險升高 「左右為難」成寫照

這種在政治與軍事層面加壓、在經濟與交流層面拉攏的策略，形成高度不對稱環境，使兩岸互動始終處於壓力陰影之下；圖為台海緊張情勢示意圖（路透資料照）面對2026年全球政經震盪，邱垂正提醒台商將面臨產能過剩、美中關稅戰及政治風險等三重挑戰。從過去「左右逢源」到如今「左右為難」，反映的是地緣政治結構轉變。他提出三條因應路徑：出口導向者採「中國+1」分散布局、內需導向者融入當地供應鏈、低毛利高風險產業則階段性退場止盈。此番建議顯示政府已從單一市場依賴思維，轉向風險分散與全球配置。

鐵三角支撐 強調制度性保障

邱垂正強調，經濟部、陸委會與海基會將形成支援台商的「鐵三角」，提供必要協助。在極限施壓未見改善之前，台灣的對策不在情緒回應，而在制度強化與風險管理。兩岸若要真正回到健康有序的交流軌道，關鍵不在口號，而在是否停止政治操作與軍事威嚇，建立可預期且互信的互動基礎。

整體而言，這番談話既是對陸方的政策喊話，也是對台商與社會的風險提示。在外部壓力未減、國際局勢多變的環境下，唯有守住對等尊嚴原則、推動產業分散布局與制度韌性，兩岸交流才可能在現實條件下尋求穩定空間。

（作者為研究生）

