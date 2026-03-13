自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》捷運巴掌事件 見義勇為或私刑？

2026/03/13 08:30

◎ 郭昌益

近日台北捷運板南線發生一起引發社會熱議的衝突。一名母親因為兩歲幼女在車廂內尖叫、摔毀手機，為了制止脫序行為，輕打了孩子手心兩下。沒想到，同車廂的一名男子見狀，竟以「不准打小孩」為由，衝上前對著母親的頭部揮拳、賞巴掌，導致母親受傷

這起事件在網路上引發兩極論戰。有人稱讚男子是保護兒童的英雄，也有人譴責他根本是暴力狂。褪去情緒的外衣，這起事件正好讓我們好好省思台灣社會的兩大法治界線：「父母管教權的底線在哪裡？」以及「見義勇為與私刑暴力的差別是什麼？」熱心乘客拍下任男在捷運上打人。（資料照）熱心乘客拍下任男在捷運上打人。（資料照）

打手心算家暴嗎？法律如何看待「管教」

首先，這位母親輕打小孩手心，難道不犯法嗎？依據我國《民法》第1085條規定：「父母得於必要範圍內懲戒其子女。」也就是說，法律確實賦予了父母適度的管教權。只要符合這個前提，在《刑法》第21條中，這就屬於「依法令之行為，不罰」，法律上不認為這是犯罪。

當然，「管教」不能無限上綱。最高法院歷來的判決標準很明確：管教必須是為了「教育孩子」，而且手段必須「符合常理（比例原則）」。在這起事件中，幼童在捷運車廂失控摔手機，母親為了立刻制止干擾他人的行為，輕打肉厚的手心兩下，並沒有造成孩子受傷。即使現代社會提倡零體罰，但在目前的法律標準與一般人的生活常識下，這仍屬於「合理管教」，並不是違法施暴。

誤會一場的「假正當防衛」

這起事件最大的爭議點在於：打人的男子可以主張自己是為了「伸張正義、保護小孩」，所以適用《刑法》第23條的「正當防衛」來免除罪責嗎？法律上的「正當防衛」，前提是必須真的有人正在做「違法的攻擊」。既然前面說了，母親的管教是合法的，那男子衝上去打人，自然就不能算是正當防衛；示意圖。（圖取自freepik）法律上的「正當防衛」，前提是必須真的有人正在做「違法的攻擊」。既然前面說了，母親的管教是合法的，那男子衝上去打人，自然就不能算是正當防衛；示意圖。（圖取自freepik）

法律上的「正當防衛」，前提是必須真的有人正在做「違法的攻擊」。既然前面說了，母親的管教是合法的，那男子衝上去打人，自然就不能算是正當防衛。

如果我們退一步，從法律學說的角度來替男子想：他可能當下距離比較遠，真的「誤以為」那位媽媽在嚴重虐童，這在法律上稱為「誤想防衛」（單純出於誤會的防衛）。學者多半認為，既然他主觀上是為了救人，沒有犯罪的惡意，法律或許可以體諒他，不罰他「故意傷害」，只追究他判斷錯誤的「過失」責任。

暴力就是暴力 不能用「正義」來包裝

然而，這名男子過不了司法實務最嚴格的一關：「防衛過當（反應過度）」。就算完全順著男子的視角，他以為媽媽在「違法打小孩」，但他為了制止一個「打手心」的動作，竟然直接朝著女性的頭部、臉頰等生命要害揮重拳。這就像是為了趕走別人身上的蚊子，卻拿鐵鎚去砸對方一樣。

我國最高法院對於這種事情的態度向來很清楚：防衛手段不能太超過。當你的反擊手段遠遠超過了必要的程度，法官就會認為，你這根本不是單純的「救人」，而是藉著「見義勇為」的藉口，在發洩情緒、教訓別人。一旦被認定夾雜了報復心態，法律就不會給你任何減刑或免罰的寬容，男子最終恐怕還是得面臨《刑法》第277條普通傷害罪的制裁。

別讓熱血成為傷人的武器

我們絕對需要一個願意對弱勢伸出援手的熱血社會，但所有的見義勇為，都必須建立在「法治」與「理智」的基礎上。沒有搞清楚狀況就憑著一股衝動，用極端的暴力攻擊他人，這不叫正義，這只是披著道德外衣的「私刑」。真正的保護，是適時的通報與理性的勸阻，而不是讓自己成為下一個製造傷害的加害者。

（作者為政大法學碩士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書