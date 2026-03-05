一個律師的筆記本》美海權優勢 中國渡海攻台成功機率低

作為一個島國，臺灣在戰略上並不存在選擇反美路線的空間。而且，只要臺灣好好跟美國合作，中國在軍事上渡海攻臺的成功機率，可說是微乎其微。

◎ 陳怡凱

這個世界有一個基本的軍事常識，就是美國握有最高的海權優勢。地面戰爭的傷亡，美國不一定願意承受；但是到了海上，美國完全可以應付裕如。

美國握有最高的海權優勢。圖為美國海軍福特號航空母艦。（美聯社檔案照）美國，就是海洋最強大的掠食者。

如果美國想要，其實可以消滅任何國家的海軍、切斷任何國家的海上交通線。以眼前的戰事為例，開戰至今不到一週，伊朗海軍實質上已經消失，即使是遠在斯里蘭卡外海的Dena號巡防艦，也在昨天（3/4）被美軍潛艦擊沉。

可以說，在討論臺灣的戰略問題時，若不考慮美國的海權優勢，這樣的討論就沒有任何意義。

美軍潛艦於斯里蘭卡附近海域的軍事衝突中，成功擊沉伊朗海軍軍艦。這是美軍潛艦自二戰以來首度在實戰中擊沉敵對戰鬥艦。（取自美國戰爭部網站）作為一個島國，臺灣在戰略上並不存在選擇反美路線的空間。而且，只要臺灣好好跟美國合作，中國在軍事上渡海攻臺的成功機率，可說是微乎其微。

最大的風險，在於臺灣人自己引狼入室，但這就不是純軍事層面的問題了。

話說回來，即使臺灣的引中入室派真的得勢，讓臺灣一度被北京掌控，美國也還是可以切斷中國登臺部隊的對外聯繫，迫使他們最終只能在投降跟撤離之間作選擇。除非中國建立起一支能夠正面擊敗美軍的強大海軍，否則終究難以在臺灣站穩腳根。

在這種情況下，北京最合理的作法，反而是趁著佔領臺灣的短暫機會窗口，儘可能實施掠奪、屠戮與破壞，用掠奪到的資產沖抵軍事上的成本開支，並讓臺灣在接下來至少一代人之內再起不能，還能藉此阻止美國之後使用臺灣的基礎設施。

除非中國建立起一支能夠正面擊敗美軍的強大海軍，否則終究難以在台站穩腳根。圖為航空母艦「福建號」。（美聯社檔案照）

毁滅與死亡，就是引中入室派會帶給臺灣的未來。

但若臺灣人自己選擇了這樣的未來，那也就沒什麼好說了。

