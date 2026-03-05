自由電子報
一個律師的筆記本》美海權優勢 中國渡海攻台成功機率低

作為一個島國，臺灣在戰略上並不存在選擇反美路線的空間。而且，只要臺灣好好跟美國合作，中國在軍事上渡海攻臺的成功機率，可說是微乎其微。
一個律師的筆記本

一個律師的筆記本

2026/03/05 15:00

◎ 陳怡凱

這個世界有一個基本的軍事常識，就是美國握有最高的海權優勢。地面戰爭的傷亡，美國不一定願意承受；但是到了海上，美國完全可以應付裕如。

美國握有最高的海權優勢。圖為美國海軍福特號航空母艦。（美聯社檔案照）美國握有最高的海權優勢。圖為美國海軍福特號航空母艦。（美聯社檔案照）美國，就是海洋最強大的掠食者。

如果美國想要，其實可以消滅任何國家的海軍、切斷任何國家的海上交通線。以眼前的戰事為例，開戰至今不到一週，伊朗海軍實質上已經消失，即使是遠在斯里蘭卡外海的Dena號巡防艦，也在昨天（3/4）被美軍潛艦擊沉。

可以說，在討論臺灣的戰略問題時，若不考慮美國的海權優勢，這樣的討論就沒有任何意義。

美軍潛艦於斯里蘭卡附近海域的軍事衝突中，成功擊沉伊朗海軍軍艦。這是美軍潛艦自二戰以來首度在實戰中擊沉敵對戰鬥艦。（取自美國戰爭部網站）美軍潛艦於斯里蘭卡附近海域的軍事衝突中，成功擊沉伊朗海軍軍艦。這是美軍潛艦自二戰以來首度在實戰中擊沉敵對戰鬥艦。（取自美國戰爭部網站）作為一個島國，臺灣在戰略上並不存在選擇反美路線的空間。而且，只要臺灣好好跟美國合作，中國在軍事上渡海攻臺的成功機率，可說是微乎其微。

最大的風險，在於臺灣人自己引狼入室，但這就不是純軍事層面的問題了。

話說回來，即使臺灣的引中入室派真的得勢，讓臺灣一度被北京掌控，美國也還是可以切斷中國登臺部隊的對外聯繫，迫使他們最終只能在投降跟撤離之間作選擇。除非中國建立起一支能夠正面擊敗美軍的強大海軍，否則終究難以在臺灣站穩腳根。

在這種情況下，北京最合理的作法，反而是趁著佔領臺灣的短暫機會窗口，儘可能實施掠奪、屠戮與破壞，用掠奪到的資產沖抵軍事上的成本開支，並讓臺灣在接下來至少一代人之內再起不能，還能藉此阻止美國之後使用臺灣的基礎設施。

一個律師的筆記本》美海權優勢 中國渡海攻台成功機率低除非中國建立起一支能夠正面擊敗美軍的強大海軍，否則終究難以在台站穩腳根。圖為航空母艦「福建號」。（美聯社檔案照）
毁滅與死亡，就是引中入室派會帶給臺灣的未來。

但若臺灣人自己選擇了這樣的未來，那也就沒什麼好說了。

註：報導出處請按此

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書

