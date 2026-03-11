自由開講》飛彈在中東，危機在藥局：別讓長輩的藥盒成大國博弈犧牲品

◎ 郭冠廷 （Gerald Kuo ）

2026年2月底，美伊衝突引爆中東火藥庫。當名嘴熱衷推演戰機動向、緊盯波斯灣油價與台股震盪時，我們卻忽略了最致命的國安死角：台灣八十歲長輩明天的血壓藥，還能準時拿到嗎？這絕非危言聳聽。現代戰爭早已演變成封鎖航道與掠奪資源的「系統戰」。當「美國優先」霸權邏輯將健康援助武器化，把各國醫藥數據當作政治籌碼時；當航線中斷、油價面臨破百美元威脅，首當其衝的，就是台灣極度仰賴全球化供應鏈進口的「醫、動、養」高齡防護體系。

荷姆茲海峽位於阿曼與伊朗之間，是全球石油貿易的關鍵水道，伊朗革命衛隊高階指揮官日前表示，任何試圖通過海峽的船隻都將成為攻擊目標。（法新社檔案照）第一個斷裂的是「醫」。

台灣原料藥高度依賴跨國供應鏈，航運保費狂飆只是表象，更深層危機是大國對醫療資源的戰略壟斷。強權藉機掠奪弱國國民健康大數據，作為研發新藥的養分，再以天價售回，這是一種數位殖民主義。對於患有三高與心血管疾病的長者而言，規律用藥是生命線，一旦戰時供應鏈斷鏈或物流成本被無情推高，導致藥局必須頻繁更換藥品品項，最先被犧牲的永遠是資訊相對弱勢、身體敏感且沉默的高齡者，醫病信任也將隨之崩潰。

其次是被通膨反噬的「動」。

抗生素、高血壓、糖尿病等慢性病藥品，都不能隨意停藥；圖為示意圖。（資料照，取自photo AC） 在高齡社會，運動即是醫藥。然而，長輩所需的精準運動指導與復健治療，極度依賴高耗能的營運空間與專車接送。油價與電價的全面連動，不只讓復健診所營運吃緊，更讓社區肌力據點的維持成本飆升。當民間機構因不敷成本而縮減服務，或復康巴士因燃油補貼不足而減少班次，長輩的活動路徑便會萎縮。失去活動力的代價，是肌少症加劇與跌倒失能風險暴增，最終這些受傷的長輩將湧入醫院，以數倍的社會成本反噬國家健保與長照資源。

最後是防線崩潰的「養」。

能源是所有物資的底層成本。高齡者維持生命尊嚴必備的高蛋白飲品、管灌特殊配方，在國際物流大亂下勢必面臨價格暴漲。當一般家庭為了抗通膨，被迫「節衣縮食」甚至減量供應長輩的特殊營養品時，免疫力衰退將悄悄奪走他們的生命。這種「營養降級」的隱形傷害，往往要等到長輩因併發重症住院，才會被社會察覺。

油價若上漲，復康巴士恐因燃油補貼不足而減少班次。（資料照）真正的國安不只有昂貴的飛彈，更在於抵抗供應鏈震盪的庶民韌性。決策者必須立刻將關鍵慢性病用藥與醫療營養品納入「戰略物資」層級，強制拉長安全庫存；同時加速推動社區照護在地化，降低對高耗能物流的依賴。飛彈或許改變了中東版圖，但不該剝奪台灣長輩的生存尊嚴。若油價與運費飆漲只是經濟數字，那是市場問題；但若地緣政治的殘酷，讓長輩手中的藥盒開始顫抖，那就是政府無可推卸的國安危機。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長）

