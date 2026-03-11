自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》飛彈在中東，危機在藥局：別讓長輩的藥盒成大國博弈犧牲品

2026/03/11 10:00

◎ 郭冠廷 （Gerald Kuo ）

2026年2月底，美伊衝突引爆中東火藥庫。當名嘴熱衷推演戰機動向、緊盯波斯灣油價與台股震盪時，我們卻忽略了最致命的國安死角：台灣八十歲長輩明天的血壓藥，還能準時拿到嗎？這絕非危言聳聽。現代戰爭早已演變成封鎖航道與掠奪資源的「系統戰」。當「美國優先」霸權邏輯將健康援助武器化，把各國醫藥數據當作政治籌碼時；當航線中斷、油價面臨破百美元威脅，首當其衝的，就是台灣極度仰賴全球化供應鏈進口的「醫、動、養」高齡防護體系。

荷姆茲海峽位於阿曼與伊朗之間，是全球石油貿易的關鍵水道，伊朗革命衛隊高階指揮官日前表示，任何試圖通過海峽的船隻都將成為攻擊目標。（法新社檔案照）荷姆茲海峽位於阿曼與伊朗之間，是全球石油貿易的關鍵水道，伊朗革命衛隊高階指揮官日前表示，任何試圖通過海峽的船隻都將成為攻擊目標。（法新社檔案照）第一個斷裂的是「醫」。

台灣原料藥高度依賴跨國供應鏈，航運保費狂飆只是表象，更深層危機是大國對醫療資源的戰略壟斷。強權藉機掠奪弱國國民健康大數據，作為研發新藥的養分，再以天價售回，這是一種數位殖民主義。對於患有三高與心血管疾病的長者而言，規律用藥是生命線，一旦戰時供應鏈斷鏈或物流成本被無情推高，導致藥局必須頻繁更換藥品品項，最先被犧牲的永遠是資訊相對弱勢、身體敏感且沉默的高齡者，醫病信任也將隨之崩潰。

其次是被通膨反噬的「動」。

抗生素、高血壓、糖尿病等慢性病藥品，都不能隨意停藥；圖為示意圖。（資料照，取自photo AC）抗生素、高血壓、糖尿病等慢性病藥品，都不能隨意停藥；圖為示意圖。（資料照，取自photo AC） 在高齡社會，運動即是醫藥。然而，長輩所需的精準運動指導與復健治療，極度依賴高耗能的營運空間與專車接送。油價與電價的全面連動，不只讓復健診所營運吃緊，更讓社區肌力據點的維持成本飆升。當民間機構因不敷成本而縮減服務，或復康巴士因燃油補貼不足而減少班次，長輩的活動路徑便會萎縮。失去活動力的代價，是肌少症加劇與跌倒失能風險暴增，最終這些受傷的長輩將湧入醫院，以數倍的社會成本反噬國家健保與長照資源。

最後是防線崩潰的「養」。

能源是所有物資的底層成本。高齡者維持生命尊嚴必備的高蛋白飲品、管灌特殊配方，在國際物流大亂下勢必面臨價格暴漲。當一般家庭為了抗通膨，被迫「節衣縮食」甚至減量供應長輩的特殊營養品時，免疫力衰退將悄悄奪走他們的生命。這種「營養降級」的隱形傷害，往往要等到長輩因併發重症住院，才會被社會察覺。

油價若上漲，復康巴士恐因燃油補貼不足而減少班次。（資料照）油價若上漲，復康巴士恐因燃油補貼不足而減少班次。（資料照）真正的國安不只有昂貴的飛彈，更在於抵抗供應鏈震盪的庶民韌性。決策者必須立刻將關鍵慢性病用藥與醫療營養品納入「戰略物資」層級，強制拉長安全庫存；同時加速推動社區照護在地化，降低對高耗能物流的依賴。飛彈或許改變了中東版圖，但不該剝奪台灣長輩的生存尊嚴。若油價與運費飆漲只是經濟數字，那是市場問題；但若地緣政治的殘酷，讓長輩手中的藥盒開始顫抖，那就是政府無可推卸的國安危機。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書