健康醫療網》男鬍子變濃竟和「天天DIY」有關？ 醫搖頭：2關鍵決定

臨床上不會只用單一線索去下定論，若真的論及影響性慾或DIY頻率的因素，反而更常見的是壓力、伴侶關係等外在條件，且現代人朝九晚五，即便在「外在壓力都不大」的理想狀態下，性慾較高的人不一定就有明顯更多的體毛。

◎ 健康醫療網

網路近來流傳「男生天天DIY，鬍子長超快」的說法，掀起民眾熱議。對此，泌尿科醫師顧芳瑜指出，以醫學角度來看，自慰頻率與體毛濃密與否，並沒有直接的關聯性，事實上體毛多寡主要受體質與先天基因差異影響，臨床上不會只用單一條件去下定論。

體毛濃密與否 醫：多半是天生

一名網友在Threads發文分享「男生天天DIY，鬍子長超快」的說法，顧芳瑜醫師受訪時說，目前沒有直接證據能證明「DIY次數越多，鬍子或體毛長得越茂密」，而之所以有的人天生體毛較多，有的人則較少，是個人基因及體質差異導致，另也常有人認為「男性荷爾蒙高」、「體毛多」、「性慾強」3者具因果關係，但他強調臨床上不會只用單一線索去下定論，若真的論及影響性慾或DIY頻率的因素，反而更常見的是壓力、伴侶關係等外在條件，且現代人朝九晚五，即便在「外在壓力都不大」的理想狀態下，性慾較高的人不一定就有明顯更多的體毛。

請繼續往下閱讀...

DIY次數無統一標準 但有2大重點

此外，唐代醫學家孫思邈在古籍《備急千金要方》中，曾以年齡整理「幾日一泄」等說法，作為傳統養生觀點的記述與參考。顧芳瑜醫師說，西醫觀點並沒有像中醫觀點，對DIY有明確頻率標準，西醫臨床上診斷多以「有無受傷」及「是否影響日常功能」為主。

顧芳瑜醫師表示，男性若在可承受範圍內DIY，通常不需特別限制頻率或次數，而較務實的做法是「不要太頻繁，或過於激烈導致受傷」，因反覆刺激、摩擦皮膚，可能導致局部紅腫疼痛，甚至破皮出血，頻繁射精也可能誘發感染發炎，例如前列腺炎，或血精、血尿等狀況。至於「DIY多少才較適當」，他強調沒有統一數字，仍要依個人身體狀況量力而為。

當心性慾失控擾生活 醫授3原則DIY降受傷風險

一旦發覺性衝動已強烈到影響日常生活時，民眾就要提高警覺，例如「一天沒有DIY，就無法專心，甚至心神不寧、沒辦法工作和吃不下飯」，這種情況就可能已接近「強迫症」或「性成癮」的表現，顧芳瑜醫師建議及早前往泌尿科就醫，必要時需考慮轉介精神科，由專業人員評估後續處置方式。

顧芳瑜醫師提醒，民眾若要降低DIY後可能的不適與受傷風險，原則不外乎3件事，做好衛生清潔、避免過度摩擦、不要在疼痛或發炎時勉強進行。他指出，進行前建議先把手洗乾淨，結束用清水沖洗，避免分泌物殘留造成搔癢或不適，過程中若覺得皮膚乾澀，可使用潤滑用品，減少摩擦導致破皮出血的風險，若已破皮出血，應先停止動作，待傷口復原。

正確使用情趣用品 別拿「奇怪物品」冒險

針對是否使用情趣用品，顧芳瑜醫師說，若考慮使用情趣用品DIY，重點不外乎是挑選用途明確、易於清潔，且印有合格標章的產品，以免增添感染風險。他也指出，臨床上曾遇過民眾拿非情趣用品DIY，例如寶特瓶、金屬鐵管等物品，最後卡住或受傷而緊急就醫，反而讓原本力求「省事」的行為，徒增健康風險。

本文授權轉載自健康醫療網／記者林則澄報導男鬍子變濃竟和「天天DIY」有關？ 醫搖頭：2關鍵決定

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法