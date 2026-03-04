曹興誠八不居士》從伊朗被炸，談中國「百年國恥」的可笑

同時中共也以「中國」這個名詞來混淆「滿清帝國」、「中華民國」、「中華人民共和國」的分別，讓人以為這三國是一脈相傳的同一個國家。而實質我們都知道…從來都沒有什麼「一脈相承」，一直都是後國以武力推翻前國，實現「槍桿子出政權」。從「滿清帝國」到「中華民國」到「中華人民共和國」，中間都經歷了「千萬人頭落地」的血腥殘暴。

◎ 曹興誠

這幾天伊朗遭到美國、以色列的聯合轟炸，該國政府最高階的軍政首腦集體被斬首，許多伊朗百姓為之歡欣鼓舞，感謝美國來解救他們，並不覺有什麼「國恥」。

伊朗近日遭到美國、以色列的聯合轟炸，該國政府最高階的軍政首腦集體被斬首。（美聯社檔案照） 從1840年鴉片戰爭開始，滿清政府不斷受到過去列強的「修理」，中共把那些滿清人戰敗、賠款、割地、簽訂不平等條約等等，稱之為「百年國恥」。中共高呼「民族偉大復興」，其潛台詞就是要「洗刷國恥」，重新恢復滿清強盛時期的霸權地位。

中共這種「百年國恥」的宣傳，其背後邏輯可說荒唐無恥、亂七八糟。

首先，中國這塊土地上的主要民族是漢族，目前佔中國人口的91%，而滿清政府是從關外進來欺壓和殖民漢族的。滿清帝國受到外來打擊，其實是漢人的「解放」，和今天伊朗一樣，革命衛隊遭到打擊，伊朗百姓極其歡迎，並無什麼「國恥」可言。

滿清入關以後，於1645年由滿清攝政王多爾袞發布嚴厲的剃髮令，規定漢人和滿人一樣，需要把頭髮兩邊剃光，中間留個豬尾巴一樣的辮子，並且宣布「留髮不留頭」。漢人自古以來，認為「身體膚髮受之父母，不可損傷」，所以激烈抗拒，清軍則以屠城方式鎮壓。我們熟知的「揚州十日」屠城，約有80萬人被殺，「嘉定三屠」則有20萬人遇害，此外尚有「江陰八十一日」，約17萬人被屠，廣州大屠殺，死亡者估計也有70萬。此外在各地的屠城事件不勝枚舉。

經過這些大屠殺之後，漢人基本上就臣服於滿人，後來甚至把滿清帝國視為自己的國家。例如曾國藩、曾國荃兄弟就組織了「湘軍」幫滿清對抗「太平天國」，並於1864年7月攻破太平天國的首都天京（今南京），隨即展開了極其慘烈的屠殺與掠奪；估計遇害人數在20萬至50萬人之間。

曾國藩為滿清立下大功，被封為「一等侯」，但他見到滿清親王，按照清律，仍然需要「跪拜稱臣」。可見漢人在滿清一代，基本上是低於滿人的次等民族。

曾國藩為滿清立下大功，被封為「一等侯」，但他見到滿清親王，按照清律，仍然需要「跪拜稱臣」。（取自維基百科） 漢人對滿人的高壓統治，原就不滿，清朝後期更因吏治腐敗、捐稅沉重，使百姓對政府缺乏忠誠度。所謂列強「侵華」時期，許多漢人為列強提供翻譯、嚮導、食物補給、協助運輸物資、搬運軍火和構築工事等等。

1842年英軍進攻鎮江，這是鴉片戰爭中最慘烈的戰鬥之一。根據英軍軍官的筆記記載，當英軍與守城的旗兵拚殺時，附近的山頭和屋頂上擠滿了漢人百姓，每當清軍的陣地被英軍砲火擊毀，或者清兵潰逃時，圍觀的百姓都會發出歡呼聲。在他們眼裡，平日橫行霸道、勒索百姓的清兵被洋人教訓，是一件大快人心的事。甚至1900年義和團運動期間，英國在威海衛招募漢人組成「華勇營（Weihaiwei Regiment）」，這支部隊由英國軍官訓練，在進攻天津、北京的戰鬥中表現極其勇猛。

滿清是在中國的殘酷殖民者，一直閉關鎖國，對內愚民壓迫，對外傲慢無禮，所以遭到列強的「修理」，並沒有值得同情的地方。中共把滿清帝國受到外來文明的「衝擊」視為「國恥」，就是以滿清帝國的「繼承人」自居；從漢人的角度來看，根本就是「認賊作父」。

中共以「中國」這個名詞來混淆「滿清帝國」、「中華民國」、「中華人民共和國」的分別，圖為中華人民共和國國旗。（美聯社檔案照） 為了掩飾這種「認賊作父」的無恥行徑，中共以「中華民族」這個名詞來模糊漢、滿之分，並以之欺騙其他少數民族而對其進行「同化」，實質就是文化滅絕。

同時中共也以「中國」這個名詞來混淆「滿清帝國」、「中華民國」、「中華人民共和國」的分別，讓人以為這三國是一脈相傳的同一個國家。而實質我們都知道，在中國（應該稱之為三河流域）這個區域，從來都沒有什麼「一脈相承」，一直都是後國以武力推翻前國，實現「槍桿子出政權」。從「滿清帝國」到「中華民國」到「中華人民共和國」，中間都經歷了「千萬人頭落地」的血腥殘暴。

中共每天高聲叫囂什麼「台灣自古就是中國領土」，其潛台詞就是：「台灣曾經是滿清帝國的殖民地，而我們是滿清帝國的繼承人，所以台灣是我們的」。

今天中共喜歡罵一些不肯歸順他們的台灣人「數典忘祖」，這個最可笑。中共自己「認滿清作父」，以滿清為「祖國」，還要漢人把「中華人民共和國」當成祖國，簡直就是侮辱所有漢人的智商；然而硬是有無數的漢人白痴上當，真的把「滿清帝國」和「中共國」當成了「祖國」。

鄭麗文說要把台灣人變成「中國」人，這種讓人駭怪的想法，顯示的就不只是白痴上當，而根本就是「中邪」；無怪乎什麼「抖繩子」的邪門事情會發生在她身上。

鄭麗文（左三）說要把台灣人變成「中國」人，除夕夜時在法鼓山撞鐘「紅繩狂抖」。（取自法鼓山YouTube） （作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書

