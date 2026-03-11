自由電子報
自由開講》台灣因AI而崛起，全國民眾均受益

2026/03/11 07:30

◎ 吳國棟

近日在本「自由廣場」閱讀一篇大作：「GDP調升 多數國人無感」（作者：王清厚），我覺得有幾個論點似宜澄清，以免國人被誤導，甚至以訛傳訛。

一、「每人GDP」（GDP per capita）不能直接等同於「平均每人所得」（Per Capita Income）：這是因為「每人GDP」 衡量的是「平均每人的生產貢獻」或「經濟產出」。它將當年全國生產的總值除以總人口，代表一個國家的經濟實力與效率。

至於「平均每人所得」衡量的是「個人實際拿到的錢」，這包含工資、薪資、投資回報及政府補助等個人可支配的資源。依據學者于國欽的詮釋，GDP是由消費、投資及出口等三項組成。去年台灣前二項成長穩健，出口則因AI浪潮而暴漲35%，完全不受川普「對等關稅」浪潮之影響。去年台灣GDP成長率高達8.63%，今年則預估7.71%。

去年台灣的GDP成長率高達8.63%，今年則預估7.71%。（歐新社檔案照）去年台灣的GDP成長率高達8.63%，今年則預估7.71%。（歐新社檔案照）二、「台灣每人GDP升破四萬美元，人口負成長也是原因之一」更是邏輯錯誤。如果台灣人均GDP升破四萬美元，真正值得關注的是總GDP是否成長，而不是人口減少，而實際上台灣去年GDP總值成長8.63%。人口負成長可能讓數字看起來漂亮，但長期來看卻會帶來勞動力不足、消費市場萎縮、社會負擔加重等問題。人口負成長通常會拖累經濟成長，讓總GDP增速放緩，甚至可能抵消人均GDP的提升。

地狹人稠、資源缺乏的台灣經過幾十年之努力，終於在去年人均GDP超越日韓，原因就在AI崛起，而台灣科技業掌握到AI供應鏈之關鍵位置：台積電占有全球90%以上先進晶片製造及CoWoS先進封裝、「茅山道士」（毛利三到四％）鴻海、緯創及廣達等掌控AI伺服器製造、以及眾多相關業者之貢獻等。

為了讓產品在全球市場有競爭力，企業經營者除了提升產品品質外，也必須設法降低成本（包括員工薪資），否則產品賣不出去，公司坐吃山空，遲早倒閉，屆時全體員工失業，再高的薪資其實並無意義。

台灣雖然平均薪資低於日韓，但台灣物價低於日韓甚至許多開發中之國家，原因就在政府運用超徵之稅收補貼業者，讓台灣過去20多年來在大眾運輸系統票價、電價、油價、水費等均維持於低標準。這些補助其實就是來自賺錢的企業所繳交的營利事業所得稅及富人的個人綜合所得稅，故全體民眾均有享受到台灣經濟成長的成果，差別僅是有的較多，有的較少。

台灣雖然平均薪資低於日韓，但台灣物價低於日韓甚至許多開發中之國家。（資料照）台灣雖然平均薪資低於日韓，但台灣物價低於日韓甚至許多開發中之國家。（資料照）資本主義的精神就是鼓勵自由競爭，並給予優勝者獎賞及報酬，它也是秉持達爾文「物競天擇，適者生存」的原則。但資本主義後來也納入社會主義的精髓，由政府從富者徵收較高的稅率並用來照顧經濟弱勢者。共產主義則不論每一成員貢獻如何，事後一律「分享成果」，這造成大家彼此「競爭」：誰最會摸魚偷懶，結果凡是實施共產主義的國家其經濟均破產，無一例外。中國大陸的「人民公社」就是最佳例子，一直到鄧小平於1978年實施改革開放，從「計劃經濟」轉變為「社會主義市場經濟」，其實就是暗地裡揚棄共產主義改走資本主義。

（作者是退休貿易推廣人員）

