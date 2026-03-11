自由電子報
評論 > 投書

自由開講》長遠來看 中國國民黨勢必會被淹沒在歷史潮流中

2026/03/11 15:00

◎ 張崇廉

一部「世紀血案」電影，再加上101賈董事長的民主油罐車，意外引發一陣民主補課潮。從新聞上看到去中正紀念堂受訪的學生，共同的一句話居然是：怎麼和課本上讀的不一樣......賈永婕自發展開「民主補課之旅」，走訪人權遺址與歷史現場。（翻攝自臉書）賈永婕自發展開「民主補課之旅」，走訪人權遺址與歷史現場。（翻攝自臉書）

是的，是不一樣，但也令人訝異的是，台灣民主轉型也過那麼多年了，政黨也經多次輪替，政府也成立了「促進轉型正義委員會」，但我相信，現在年輕人對「八年抗戰」、「南京大屠殺」的熟悉度絕對比「二二八事件」、「林宅血案」、「陳文成教授案」、「鄭南榕自焚案」、「美麗島事件」還熟。

何以故？為什麼我們不能像發生遠在中國大陸東征、北伐、剿匪、抗戰般在歷史課本上告訴我們的年輕學子這些就發生在他們生長的台灣本土上的歷史，例如，「二二八事件」促成了台灣多年來推動的族群融合；「鄭南榕自焚案」是因爭取言論自由，而當時帶隊長官就是今天的新北侯市長.....這些現在年輕人的日常，可是前輩們以血淚換來的「鄭南榕自焚案」是因爭取言論自由，當時帶隊長官就是今天的新北市長侯友宜。（資料照）「鄭南榕自焚案」是因爭取言論自由，當時帶隊長官就是今天的新北市長侯友宜。（資料照）

我認為，「歷史」，尤其是極權政治下的「歷史」，在民主轉型後，應就事實而不應加入任何「政治」因素去解讀、掩飾，但我們看到當時執政的中國國民黨，多年來他們何曾因這段歷史傷痛而謙卑地對台灣人民及這塊土地？甚而在最近，只要觸及這些議題，就以二分法打成「綠營側翼」；在立法院大砍黨產會90%黨產處理業務預算.....他們甚至和中共沆瀣一氣，要認同一個中國的「九二共識」，和中國統一成同一國家，但他們沒有告訴台灣人，中共沒有言論自由、中共有關異議人士的集中營、中共是一黨專政沒有自由選舉...中共每天用軍機、軍艦威脅台灣。

要面對錯誤，才有和解，這不是清算，那是威權國家的作為，善良的台灣人不會這樣做；如果中國國民黨仍不正式這一段歷史，仍試圖以極權思想去掩蓋，在這一波民主補課潮後,相信會有更多年輕人進一步明白台灣這一段過去極權下的歷史，在成為一股潮流後，長遠來看，中國國民黨勢必會被淹沒在歷史潮流中。

（作者為服務業、海軍退役少校）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

