自由開講》警察憶警總 「黃皮書」的恐怖陰霾！

2026/03/10 11:30

◎ 陳學獎

台灣在戒嚴時期，警備總司令部可謂是凌駕一切軍警情治單位之上的特務機關，在蔣家威權治國的時代，警方提報流氓管訓，要經過警總各區司令部審核通過，才能完成流氓認定移送管訓。

記得在1989年到1991年（78至80年）間，我曾送過公文去桃園的北區司令部認審，在民間流傳說：『兄弟人不怕被關七年有期徒刑，最忌怕受三年的管訓』。為什麼？因為七年有期徒刑，若在監表現良好的話，或許刑期對折或遇到大赦減刑，頂多2至3年就能假釋出獄。但是『管訓』是算足年月日的，三年就三年，而且期滿出獄後，還要受警方列管輔導考核，隨時會有再被提報的危險性！因此，才有人『一清專案』之後，又被『二清入獄』甚至『三度管訓』都有。

戒嚴時期的警備總司令部是凌駕一切軍警情治單位之上的特務機關，警總的軍法處看守所，現為白色恐怖景美紀念園區。（資料照）戒嚴時期的警備總司令部是凌駕一切軍警情治單位之上的特務機關，警總的軍法處看守所，現為白色恐怖景美紀念園區。（資料照）「黃皮書」是戒嚴年代警總威權的產物，因其手冊封面是黃色的且列為『機密』文件，故警察通稱其為黃皮書。是針對國內涉嫌叛亂份子服刑完畢後，責由轄區派出所負責後續的監控、輔導、考核之列管紀錄本。並非每個警勤區都有，也不是每個警察都有機會碰到，或許我比較幸運，轄內同時住有二位輔考對象。

當我接管後查閱這（A、B）二位受輔考者的紀錄內容，再多次藉由戶口查察勤務，實際訪查當事人及其家屬得知：當初那些罪證多半是執政當局為打壓台灣島內的知識份子，而誣陷捏造並加以「扣帽子」的非法手段，好讓這些特務機關有事蹟可作為呈報績效。

記得其中有位A先生的太太，某次在我前往其家中訪查簽章之後，跟隨我下樓在樓梯口私下拜託我說：『管區先生，是否可以拜託您以後不要再按月來查察戶口二次，因為我們家兒子下個月要娶媳婦了！

我深怕未來的媳婦以後發現會起疑，問說警察怎麼會經常來我家查訪，而別戶人家都沒有這樣多次的查訪頻率。如果要配合派出所每月二次的訪查簽章表，她隨時可以配合我的時間拿到樓下或巷子口給我簽章。』我聽完又看著A太太如此殷切懇求的眼神，心中不禁黯然心酸的答應配合。

「黃皮書」是針對國內涉嫌叛亂份子服刑完畢後，責由轄區派出所負責後續的監控、輔導、考核之列管紀錄本。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）「黃皮書」是針對國內涉嫌叛亂份子服刑完畢後，責由轄區派出所負責後續的監控、輔導、考核之列管紀錄本。示意圖，與新聞事件無關。（資料照） 當時的黃皮書紀錄內容，不管你寫得再好，就算是沒有再犯之虞，警察機關是無權撤銷列管的，分局的戶口組及警察局的戶口課業務承辦人及長官都不敢呈報，只能奉令行事繼續列管考核遙遙無期，因為威權時代，他們說了算！

另外一位B先生是台籍的職業軍人，在其軍旅生涯期間，因升遷問題被打壓，無意中得罪了背景後台強硬的同僚，而被硬指為思想叛亂犯入獄服刑，因此背負了罪名又沒了退休俸，街坊鄰居也鮮少與他交談，但在言談之中，發覺他是一位具有深度涵養且有民主意識的正氣軍人。

時光荏苒，台灣雖在1987年7月15日宣布解除長達38年又56天的《臺灣省戒嚴令》。但是警總所掌控的相關業務，並未在同一時間就完全隨著消失解除，威權統治的陰霾還是在人民的心中存留了好長的一段時間，才隨著政黨的輪替，讓人民得以享受真正的言論自由。

1987年7月15日我國政府宣布解嚴，解除長達38年又56天的《臺灣省戒嚴令》。（資料照，國史館提供）1987年7月15日我國政府宣布解嚴，解除長達38年又56天的《臺灣省戒嚴令》。（資料照，國史館提供） （作者為警察）

