自由開講》AI用電成長 真的必然導向核能嗎？

◎ 林仁斌

「AI的盡頭是能源」這句話氣勢十足，但若進一步推論為「能源的盡頭是核能」，其論證仍需補強。將人工智慧的高用電需求直接推論為核能擴張的必然結果，帶有技術決定論色彩，也忽略能源政策本質上的制度選擇。

誠然，AI訓練與資料中心用電量快速增加。然而，能源系統從來不是單一解方。需求成長可以透過再生能源擴張、儲能技術、智慧電網調度、需求面管理與效率提升共同吸收。將用電增加直接對應為核能擴張，忽略的是整體能源結構的彈性設計。問題在於系統配置，而非單一技術的高低。AI訓練與資料中心用電量快速增加。然而，能源系統從來不是單一解方；示意圖。（彭博檔案照）

更重要的是，核能不只有「穩定基載」的一面。高資本成本、較長建設期、工程延宕風險、核廢料最終處置與跨世代責任，都是不可忽略的制度性成本。若在強調穩定與能量密度時，未同步揭露這些負擔，評估便難以完整。

請繼續往下閱讀...

至於所謂「全球核能復興」，趨勢並不等於適用性。各國能源結構、電網條件、財政能力與社會共識差異甚大。有些國家選擇擴建核能，有些則以再生能源與儲能為主軸。成熟的政策討論，應回到全生命週期成本、系統韌性與風險分配的比較，而非以趨勢取代分析。

有些國家選擇擴建核能，有些則以再生能源與儲能為主軸。成熟的政策討論，應回到全生命週期成本、系統韌性與風險分配的比較。而非趨勢；圖為核三廠。（資料照）能源安全亦不等於單一電源的擴張。真正的安全來自多元分散與風險分攤。當科技變化迅速、需求曲線仍在演進時，長周期、高資本集中度的電源配置，尤其需要審慎評估其比例與時程。AI發展確實會改變電力需求曲線，但不應因此簡化能源選擇。能源政策需要制度誠實：成本算清楚、風險說明白、替代方案公開比較。若討論僅以科技焦慮為推力，而缺乏完整評估，便難以形成穩健共識。

當公共辯論回到結構、成本與風險，而非標語與想像，台灣才可能在科技競逐與能源轉型之間取得平衡。AI發展值得支持，但不應成為任何單一能源選項的保證書。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法