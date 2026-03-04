自由電子報
名家分享~廖美》「啟動蔣介石武力 （unleash Chiang）」的典故

「啟動蔣介石武力 (unleash Chiang)」的說法出現在美以兩國合力攻擊伊朗當下，叫人恍然；其歷史可追溯到冷戰時期，一些國際戰略專家敦促美國武裝蔣介石，以便從共產黨手中奪回中國。
名家分享

名家分享

2026/03/04 17:10

◎ 廖美

美國國務卿馬可·魯比歐 （Marco Rubio） 今天 （3/3） 在國會山莊向參眾兩院議員舉行簡報表示，美國正在加強對伊朗的軍事行動，並預測行動範圍將擴大，武力使用力道也將加大。

美國國務卿魯比歐向參眾兩院議員舉行簡報表示，美國正在加強對伊朗的軍事行動，並預測行動範圍將擴大。（取自貼文）美國國務卿魯比歐向參眾兩院議員舉行簡報表示，美國正在加強對伊朗的軍事行動，並預測行動範圍將擴大。（取自貼文）魯比歐說：「接下來的幾個小時或幾天內，我們將對這些人啟動蔣介石武力 （“We’re gonna unleash Chiang on these people in the next few hours and days.“）。」

「啟動蔣介石武力 （unleash Chiang）」的說法出現在美以兩國合力攻擊伊朗當下，叫人恍然；其歷史可追溯到冷戰時期，一些國際戰略專家敦促美國武裝蔣介石，以便從共產黨手中奪回中國。

魯比歐，其實，正「委婉地」表達，美國將動用壓倒性武力，攻擊伊朗。

美國將動用壓倒性武力，圖為美軍艦發射飛彈瞄準目標攻擊伊朗。（路透檔案照）美國將動用壓倒性武力，圖為美軍艦發射飛彈瞄準目標攻擊伊朗。（路透檔案照）不過，就像蔣介石沒被美國武裝出壓倒性武力奪回中國，魯比歐這句信誓旦旦的比喻，難道不會引喻失義？

（作者為經濟民主連合理事，紐約市立大學研究中心經濟學博士）

本文經授權轉載自廖美臉書

