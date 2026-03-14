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自由開講》燈會「無光」 讓視障朋友看見燈會之美

2026/03/14 10:00

◎ 郭良蕙

農曆新年後，全臺燈會點亮夜空，當我們沉浸在這片絢爛的視覺盛宴時，可曾想過，對那些世界始終漆黑的人來說，這場光的慶典，意義何在？

視障朋友無法欣賞燈光流轉、色彩斑斕的燈會，這不僅僅是視覺上的缺憾，更是一種參與文化盛事的權利剝奪。我們用心血創造了絢爛的燈海，卻忘了為他們點亮一盞真正能照亮心靈的燈。視障朋友無法欣賞燈光流轉、色彩斑斕的燈會，這不僅僅是視覺上的缺憾，更是一種參與文化盛事的權利剝奪；台灣燈會主燈煙火秀。（資料照）視障朋友無法欣賞燈光流轉、色彩斑斕的燈會，這不僅僅是視覺上的缺憾，更是一種參與文化盛事的權利剝奪；台灣燈會主燈煙火秀。（資料照）

讓我們拋開視覺的框架，透過觸覺、聽覺、嗅覺，來重新定義這場盛宴吧！燈會不再只是絢爛光影，更是風中燈籠搖曳的細語、人群雀躍的歡聲及元宵熱湯的香氣。這場盛會的美好，其實能被多重感官所感知。

燈會，應是一個所有人都能共享、共感的文化空間。透過你我溫暖的口語導覽與感官的引導，讓燈會不再是遙不可及的光影，而是能被真實觸摸、深刻體驗的立體存在，說明如下:

一、觸覺：燈飾設計可加入立體圖案與紋理，讓視障朋友能透過指尖的觸感，感知燈飾的細節與輪廓，想像出其樣貌。

二、聽覺提供口語導覽服務，詳細描述燈會的主題、燈飾造型色彩及現場的聲音與氣氛；也可引導他們聆聽聲光效果與背景音樂，感受燈會的活力。

三、嗅覺與溫度透過嗅覺與溫度的變化，豐富燈會的感官體驗。讓他們感受食物攤位的香氣、花卉的芬芳，或是燈飾散發的微熱，這些細微的氣味與溫度，能讓他們更深刻地融入現場情境。

當我們為視障朋友提供更友善、更全面的體驗，我們點亮的將不只是燈，更是整個社會的包容與關懷；圖為桃園燈會全台首座機械動態飛馬主燈25日點燈。（資料照）當我們為視障朋友提供更友善、更全面的體驗，我們點亮的將不只是燈，更是整個社會的包容與關懷；圖為桃園燈會全台首座機械動態飛馬主燈25日點燈。（資料照）在欣賞燈會之美的同時，讓我們一同思考如何讓光芒普照每一個角落。當我們為視障朋友提供更友善、更全面的體驗，我們點亮的將不只是燈，更是整個社會的包容與關懷。

（作者為自由業）

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