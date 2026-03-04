自由電子報
許美華頻道》魯比醬的那句「unleash Chiang」（讓蔣介石出場）啥意思？

是的，正在我們在全面被洗腦「民族救星、世界偉人」，蔣公前面還要空一格的年代，老美看蔣介石，就是一條可以放出去咬人的狗，這還變成俚語梗用到現在。
許美華頻道

許美華頻道

2026/03/04 16:30

◎ 許美華

大家都在講盧比醬的那句「unleash Chiang」，到底是什麼意思？

新聞標題看起來蔣介石很威。

「美國務卿喊「讓蔣介石出場」！暗示美軍將擴大對伊打擊範圍及強度」

大家別以為那句話是在推崇我們當年的「空一格 蔣公」有多了不起。其實美國人那句俚語是很瞧不起蔣介石的，侮辱性極強。

leash是拴狗的套繩，unleash就是把套繩解開，放狗咬人的意思。

（unleash the dog，美國人口語就是這樣講的）

這就是二次大戰後，美國人、尤其是美國政界，對老蔣的看法，平常拴起來，需要的時候，可以放出來去咬人（指中國共產黨）的狗。

民間俚語是最真實的，騙不了人。

這句話已經變成美國民間俚語，魯比歐順口就講出來了。

是的，正在我們在全面被洗腦「民族救星、世界偉人」，蔣公前面還要空一格的年代，老美看蔣介石，就是一條可以放出去咬人的狗，這還變成俚語梗用到現在。

然後，在無數謊言洗腦幾代台灣人之後，現在台灣還有人在幫蔣介石洗白228 ，說他下令平定的是流氓與暴徒，而非無辜百姓；而且講這句無知垃圾話的政二代，還可能高票當選年底的首都議員。

台北市議員應曉薇（中）的女兒應佳妤（左二）日前在臉書幫蔣介石洗白228 ，說他下令平定的是流氓與暴徒。（資料照）台北市議員應曉薇（中）的女兒應佳妤（左二）日前在臉書幫蔣介石洗白228 ，說他下令平定的是流氓與暴徒。（資料照）你說，歷史已經過去？228到底還要講多久？

講到沒有人敢再講這種垃圾話，講到這種垃圾人都消失在台灣公眾領域，講到台灣成為真正自由的正常國家為止。

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

