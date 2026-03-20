自由開講》把紀念說成撕裂 就是對歷史的二度傷害

◎ 再米

若連二二八都不能好好紀念，台灣談什麼和解？賴士葆把台北101點燈紀念二二八說成「加油添醋」，又要賈永婕「不要搞政治」，問題不只是失言，而是把歷史記憶反過來說成社會撕裂的來源。

二二八不是可以叫人別再提的往事，而是國家暴力留下的集體創傷。多年來，受難者家屬、民間團體與政府透過賠償、平反、研究與教育，才讓被壓住的故事重新進入公共視野。基金會資料顯示，受理申請共二八八五件，成立二三四○件，受領賠償金者逾萬人。這表示二二八不是情緒動員，而是台灣社會用很長時間才勉強補上的歷史課。二二八不是情緒動員，而是台灣社會用很長時間才勉強補上的歷史課；圖為各界代表獻花追思二二八受難者。（資料照）

因此，紀念二二八不是撕裂社會，而是拒絕失憶。真正造成撕裂的，是當年的國家暴力與其後長期的噤聲體制。若把紀念本身說成問題，等於把責任倒丟給記憶者，彷彿不是加害曾經存在，而是受害者至今不肯沉默。這種說法看似勸和，實則只是要社會把傷口蓋起來。

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賈永婕的回應之所以受到肯定，不在語氣強烈，而在分寸清楚。工作是讓世界看到台北101，也讓世界看到台灣。這說明一個最基本的民主常識：做好本業，與關心土地、珍惜自由，從來不是對立選項。台北101在二二八點燈寫下「以愛撫慰傷痛」、「自由民主台灣」，不是離開本業，而是在其象徵位置上說出該說的話。賈永婕的回應之所以受到肯定，不在語氣強烈，而在分寸清楚。工作是讓世界看到台北101，也讓世界看到台灣；霍諾德（Alex Honnold）與台北101董事長賈永婕。（翻攝自臉書）

真正刺耳的，反而是「不要搞政治」這句訓誡。台灣太熟悉這種口氣：學生不要碰政治，企業不要碰政治，公民最好也不要碰政治，最後只剩政治人物可以壟斷公共話語。民主不是把人民趕離政治，而是讓人民有權討論公共事務；紀念歷史不是挑釁，而是對受難者最起碼的敬意。

賈永婕受到肯定，不只是回應得體，而是說出了許多人心中的話：關心歷史不是撕裂，公民發聲不是越界。真正該被檢討的，不是願意記得的人，而是到了今天，仍想把記得說成麻煩、把發聲說成犯規的人。

（作者為退休人士）

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